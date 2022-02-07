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Які продукти найкраще жінкам підбирати для дієти - коментар фахівця

7 лютого 2022, 22:01

Христина Журавльова також особливо зазначила, що авокадо допомагає регулювати вагу, впливає на здоров'я шкіри, а також має ранозагоювальний ефект.

еда_фрукти_ківі
Які продукти найкраще жінкам підбирати для дієти - коментар фахівця / 1zoom

Жінкам необхідно включити в раціон ківі, гарбуз і ще кілька корисних продуктів. Про це розповіла відомий Нутриціолог Христина Журавльова в коментар порталу "РИА Новости".

За її словами, ківі благотворно позначається на стані шкіри. Гарбуз містить антиоксидант бета-каротин. У поєднанні з вітаміном С, що відповідає за вироблення колагену, він уповільнює старіння. Високий вміст клітковини ж допомагає налагодити роботу шлунково-кишкового тракту. А це, в свою чергу, добре впливає на шкірний покрив.

Журавльова також особливо зазначила, що авокадо допомагає регулювати вагу, впливає на здоров'я шкіри, а також має ранозагоювальний ефект. Крім того, в ньому містяться калій, натрій, магній, вітаміни С, Е, К1, B6, фолієва кислота, ніацин, пантотенова кислота.

"Шкіра стає більш пружною, зменшуються пошкодження шкіри від ультрафіолетових променів, що теж сприятливо позначається на її зовнішньому вигляді і здоров'я в цілому", — заявила Журавльова.

Також повідомляється, що в оливковій олії містяться вітаміни А, D, Е.Вітамін D зменшує запалення, покращує сон, імунітет, бореться з депресією і безсонням, підсумувала вона.

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Нагадаємо, раніше вчені розповіли - основний чоловічий статевий гормон тестостерон є основною причиною частої смертності чоловіків від коронавірусу COVID-19 у порівнянні з жінками.

Довгі клінічні дослідження продемонстрували, що для чоловіків, які страждають від раку передміхурової залози, популярний препарат для гормональної жіночої терапії працює краще, ніж ін'єкції стандартних ліків.

viber
здоров'я фрукти організм ківі
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