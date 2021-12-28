Які продукти "перетворюють" жир: коментар експертів / ua.depositphotos.com

Естьопределенное кількість популярних "суперпродуктів", які допомагають наростити м'язову масу і підтримують жировий баланс в організмі. Про це повідомляють автори турецького видання Sabah з посиланням на нові дослідження.

Найбільш ефективним доповненням до занять спортом можуть стати:

Банан. Їх плоди поживні, але не варто забувати, що в них велика кількість цукру;

Лосось. Головний "помічник" для тих, хто вдосконалює рельєф тіла;

Сир. Одна з переваг цього продукту - високий вміст білка;

Ананас. Автори статті радять вживати його після тренування, під час сніданку або між прийомами їжі, так як в ньому є фермент бромелаїн, який розщеплює білок. Ананас також зменшує запалення в м'язах після тренувань;

Вівса. Такий злак обов'язковий до вживання, так як багатий клітковиною, протеїном, вітамінами і мінералами;

Риб'ячий жир. Він прискорює метаболізм;

Солодка картопля - батат. Містить вітаміни А і С, а також калій, рибофлавін, мідь, пантотетичну і фолієву кислоти;

Мигдаль. важливе джерело білків і жирів. Мигдаль містить вітамін Е і має антиоксидантні властивості.

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Нагадаємо, раніше медики говорили, що для росту м'язів просто необхідний білок - амінокислоти, які надходять з їжею, стають будівельним матеріалом для нових м'язових клітин.

І лікарі назвали відразу сім білкових продуктів, які допомагають м'язам рости.