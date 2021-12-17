Яким продуктам "зелене світло" на новорічному столі 2022 - відповідь дієтолога

Стіл на Новий Рік 2022 / ua.depositphotos.com

Лікар-дієтолог Оксана Скиталінська стверджує, що на новорічному столі обов'язково повинні бути овочеві страви і зелень, а також ягоди і в невеликій кількості білки, тобто риба і м'ясо.

Експерт в інтерв'ю Главреду представила гіпотетичну "тарілку":

половину цієї тарілки повинні займати продукти рослинного походження, різні овочі: морква, гарбуз, буряк, селера, баклажан, а також обов'язково зелень.

одна чверть "тарілки" - зернові продукти: гречка, рис( бажано нешліфований), цільнозерновий хліб, будь-які крупи і висівки;

одна чверть - білкові продукти: м'ясо, риба, птиця, яйця, сир, кисломолочні продукти.

"Саме в таких пропорціях, як на цій тарілці, продукти повинні бути і на нашому новорічному столі, і кожен день. З усього перерахованого можна приготувати велику різноманітність страв. Але до цієї тарілки слід додати ще один вкрай корисний продукт-ягоди, які є джерелом різних вітамінів і кольорових пігментів", - стверджує фахівець.

За її словами, ягоди і знімають запалення, і покращують роботу кишечника і мозку, і вітамінізують їжу.

Також овочі сприяють насиченню і при цьому володіють мінімальною кількістю калорій.

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Однак на столі також повинні бути білки. Це-запечене м'ясо, м'ясний рулет, риба (ціла або фарширована).

"Я проти складних страв, на приготування яких потрібно витрачати багато часу. Фарширувати рибу-це дуже довго, а якщо її порізати на шматочки, перекласти травами, додати лимонний сік і запекти в скляному посуді, вийде і дуже красиво, і дуже швидко. Те ж стосується і м'яса. Чим простіше рецепт, тим краще", - зазначила експерт.

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