Який дешевий продукт для покращує травлення - коментар експерта / ua.depositphotos.com

Вживання двох яєчних жовтків у день сприятливо позначиться на роботі шлунково-кишкового тракту і фортеці кісток. Про це в коментарі РИА Новости заявила нутриціолог Ірина Степова.

"Якщо ви хочете поліпшити травлення і забути про авітаміноз, додавайте їх у свій раціон", - говорить вона.

Степова зазначила, що яєчні жовтки входять до числа лідерів за вмістом білка. Для того, щоб він правильно засвоювався і сприяв схудненню, жовтки необхідно додавати в запіканки ‒ овочеві, рибні, м'ясні.

"Для смачної запіканки знадобиться - 300 грамів брокколі, два яєчних жовтки, 30 грамів сиру, 50 мілілітрів молока, сіль, перець. Спосіб приготування: у форму для запікання покласти суцвіття брокколі. Залити сумішшю жовтків з молоком. Зверху натерти сир. Посолити і поперчити. Запікати в духовці 30 хвилин при температурі 200 градусів", — підсумувала Степова.

читайте такожЯйця допомагають худнути, якщо не робити ці п'ять помилок

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що лікар-дієтолог, кандидат медичних наук Михайло Гінзбург назвав самий шкідливий варіант вживання яєць. За його словами, будь-яка ковбаса, обсмажена разом з яйцями, не додає цій страві користі, а навпаки – робить його шкідливим.

У США вчені прийшли до висновку, що безпечної нормою для людини є два яйця в тиждень. Підвищення норми може привести до підвищення рівня холестерину в крові, що загрожує проблемами в роботі серцево-судинної системи.