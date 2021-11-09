Який продукт можна приймати при гастриті - відповідь дієтолога / Svetlana Gorlova / Flickr

Кисіль є відмінним варіантом перекусу для людей з гастритом і виразкою шлунка. Про це в коментарі РИА Новости заявила відомий дієтолог Тетяна Іваннікова.

"Кисіль відмінно підходить в якості перекусу, особливо людям з гастритом і виразкою. Також він дуже позитивно впливає на мікрофлору кишечника, скорочуючи кількість патогенної флори і збільшуючи зростання корисних бактерій. Крохмаль в киселі допомагає знижувати рівень холестерину в крові, що зменшує ризик атеросклерозу, захворювань серця і судин. Цей напій уповільнює всмоктування жирів, тому в кров потрапляє менша кількість холестерину", - пояснила вона.

Спеціаліст особливо відзначила поживність і калорійність киселю. Однак дієтолог додала, що деяким людям кисіль може нашкодити. Шкода продукту полягає у великій кількості вуглеводів, тому його варто з побоюванням вживати людям з цукровим діабетом.

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