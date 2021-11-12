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Який сир можна їсти на сніданок: експерт дала відповідь і поділилася корисними рецептами

12 листопада 2021, 05:12

Як самостійна страва сир має високий інсуліновий Індекс. Якщо їсти цей продукт на сніданок на регулярній основі, то можна нашкодити здоров'ю.

Сир
Сир краще їсти в якості десерту / Pixabay

Сир - корисний продукт, але деяким людям варто обмежити його вживання. Крім того, сир не рекомендується їсти на сніданок. Всі нюанси правильного вживання цього кисломолочного продукту розкрила нутриціолог Аліна Сапіга.

Чому сир не варто їсти на сніданок

Як самостійна страва сир має високий інсуліновий Індекс, розповіла експерт у коментарі виданню Obozrevatel.

І якщо на регулярній основі їсти такі сніданки, то існує високий ризик отримати інсулінорезистентність в майбутньому. Тому нутриціолог рекомендує їсти цей кисломолочний продукт і страви на його основі в якості десерту. Наприклад, можна приготувати сирники, запіканки або їсти сир з медом і фруктами.

Якщо хочеться сир на сніданок, то він повинен бути солоним. Його можна поєднувати з продуктами, які мають низький інсуліновий індекс. Наприклад, з кашею з овочами і зеленню або можна приготувати рулет з лавашем, сиром і зеленню.

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Рецепт корисного сніданку із сиром

Така страва може стати повноцінним прийомом їжі, причому не лише в ранкові години. Вона містить білки, жири, вуглеводи і клітковину. Вам знадобиться:

  • крупа;
  • сир – 100 г;
  • грецький йогурт (2% жирності) - 1 ст. л.;
  • огірок;
  • перець болгарський;
  • петрушка.

Корисний десерт із сиру

Відмінним варіантом десерту стануть сирники з бананом без цукру. Вам знадобиться:

  • сир (5% жирності) - 200 г;
  • банан – 1 шт;
  • яйця-1 шт;
  • манна крупа або рисове борошно – 1 ст. л.;
  • ванільний цукор.

Всі інгредієнти змішати і посмажити на сухій сковороді або з додаванням олії.

Кому не можна їсти сир

Нутриціолог Аліна Сапіга додала, що існує певна категорія людей, яким слід обмежити, а ще краще виключити з раціону сир. Зокрема, це стосується тих, у кого є непереносимість лактози.

Як повідомляв Главред, раніше фахівець зі зниження ваги розповів, з якими продуктами їсти сир корисно, а з якими, навпаки, дуже шкідливо.

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