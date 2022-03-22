Календар магнітних бур на квітень 2022: коли буде штормити і як з цим боротися

Прогноз магнітних бур на квітень 2022 / Колаж - ua.depositphotos.com

Україні в боротьбі за мирне небо допомагає навіть природа і атмосферні явища.

Так, згідно з першими прогнозами вчених на квітень 2022 в метеорологічному плані складними виявляться лише перші 10 днів місяця.

Коли очікувати магнітні бурі в квітні 2022 року, і як їм протистояти, читайте далі.

Коли чекати магнітні бурі в квітні 2022 року – прогноз вчених

Місяць почнеться з найсильнішої магнітної бурі, яка на своєму піку досягне 5-бальної інтенсивності. Сильне магнітне випромінювання буде доставляти дискомфорт і метеозалежним, і людям з хронічними проблемами з серцево-судинною системою і суглобами, і тим, хто зазвичай легко переносить космічну негоду.

На щастя, у всіх буде час підготуватися до магнітної бурі високої інтенсивності заздалегідь - вона почнеться в п'ятницю, 1 квітня 2022, і триватиме до ранку понеділка, 3 квітня, включно.

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Аж до 10 квітня особливо чутливі до метеорологічних змін люди будуть відчувати відгомони цієї магнітної бурі. Інтенсивність коливань в ці дні оцінюють в комфортні 2 бали.

Після цієї дати відчутних магнітних бур у квітні 2022 не очікується.

Симптоми при магнітних бурях

мігрень

проблеми зі сном (сонливість або безсоння)

загальне нездужання

загострення хронічних станів

скачки артеріального тиску

ломота в суглобах

підвищена стомлюваність

підвищена психологічна збудливість (перепади настрою)

розсіяна увага.

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Як допомогти собі при магнітних бурях

Кожен організм може відреагувати на космічну негоду по-своєму. Тому більшість порад про те, як боротися з поганим самопочуттям при магнітних бурях, зводиться до зняття конкретних симптомів та декільком базовим правилам:

дотримуватися здорового харчування (за день до бурі, протягом бурі і день після неї)

дотримуватися гігієни сну (повноцінний сон в добре провітреному приміщенні)

відмовитися від алкоголю, тютюну і цукру

підтримувати водний баланс.

Також рекомендується при собі мати аптечку з препаратами першої необхідності.

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