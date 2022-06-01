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Календар магнітних бур на червень 2022: дати, симптоми і астропрогноз

1 червня 2022, 05:55

Космічна негода триватиме тижнями. На щастя, протистояти їй можна і на фізичному, і на духовному рівнях.

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Прогноз магнітних бур на червень 2022 / depositphotos.com

Перший місяць літа виявиться складним для людей з високою метеочутливістю - ціла третина червня пройде в підвищених геомагнітних коливаннях.

Чотири магнітних бурі і одна справжня гроза матимуть глибокий вплив не тільки на фізіологічне самопочуття, але і на емоційний стан. Главред розповість, як поліпшити і те, і інше.

Читайте далі, коли в червні 2022 року будуть магнітні бурі, як захиститися від них, згідно з медициною і місячним календарем, та на які симптоми слід звернути особливу увагу.

Календар магнітних бур на Червень 2022

Геомагнітна ситуація в перший місяць літа буде виглядати так:

  • 1-9 червня-2 бали
  • 10-11 червня-3 бали
  • 12-13 червня-4 бали
  • 14-15 червня-3 бали
  • 16-17 червня-4 бали
  • 18-22 червня-2 бали
  • 23-24 червня-5 балів
  • 25-30 червня-2 бали

Всього в червні очікується 5 магнітних бур: 10-11 червня, 12-13 червня, 14-15 червня, 16-17 червня і 23-24 червня.

Магнітна буря 10-11 червня 2022 року

Два дні метеочутливі люди будуть відчувати себе, як курним мішком пришиблені - поганий сон, апатія, підвищена дратівливість доставлять їм чимало клопоту. Погане самопочуття, ймовірно наздожене і тих, хто має проблеми з серцево-судинною системою – коливання атмосферного тиску не пройдуть безслідно.

Що робити? Подбати про гігієну сну, заспокоювати нерви медитаціями, трав'яними настоями і контрастним душем, гуляти на свіжому повітрі. Аптечку з ліками першої необхідності тримати при собі – обов'язково.

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10-11 червня - зростаючий Місяць в Скорпіоні. Поганий час для нових справ, якщо вони не стосуються знайомства з новими людьми. Завершення старих справ, закриття "хвостів", які тягнулися за вами вже довгий час, не тільки позбавить вас від зайвих проблем, але і подарує душевний спокій. Втім, не варто забувати і про час, проведений наодинці з собою – пасивний відпочинок принесе натхнення на нові звершення.

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Магнітні бурі в червні 2022 - календар магнітних бур / pixabay.com

Магнітна буря 12-13 червня 2022 року

Атмосферна негода першого місяця літа матиме, на жаль, накопичувальний ефект. Тому організми навіть загартованих від магнітних бур людей в цей період почнуть "бунтувати" - порушення сну, м'язові болі і ломота в тілі, втрата апетиту, перепади настрою, мігрені і загострення хронічних захворювань зроблять ці два дні червня особливо складними.

Що робити? Фахівці рекомендують усувати наслідки цієї магнітної бурі симптоматично, а "хронікам" - далеко не відходити від своєї аптечки.

12-13 червня - зростаючий Місяць в Скорпіоні. Ці дні слід провести в компанії однодумців, в ідеалі – за корисною справою. Приділіть увагу близьким, щоб вона повернулася вам сторицею – позитивна енергетика в ці дні множиться і накопичується.

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Магнітні бурі в червні 2022 - календар магнітних бур / pixabay.com

Магнітна буря 14-15 червня 2022 року

Геомагнітне коливання середньої інтенсивності після попередньої бурі може здатися справжнім полегшенням, але розслаблятися не варто, особливо метеозалежним людям. Симптоми на зразок запаморочення, ломоти в тілі і депривації сну хоч і знизять інтенсивність, але нікуди не зникнуть.

Що робити? Підтримувати водний баланс, виключити з раціону цукор, сіль, алкоголь і кофеїн, ретельно провітрювати приміщення і не нехтувати рекомендаціями лікаря в разі загострення хронічних захворювань.

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14 червня - повний місяць у Стрільці; 15 червня – спадаючий Місяць у Стрільці. Не варто намагатися осягнути неосяжне - йдіть до своєї мети, але малими кроками, по одному завданню за раз. Тоді результат дуже швидко замаячить на горизонті, а видимої мети, як відомо, легше досягти.

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Магнітні бурі в червні 2022 - календар магнітних бур / pixabay.com

Магнітна буря 16-17 червня 2022 року

Космічна негода повернеться з новою силою - чотирибальна буря буде відчутна для кожного. Особливо обережними варто бути "сердечникам", людям з неврологічними захворюваннями і порушеннями в психічних і психологічних станах. Їм слід зосередитися на підтримці свого здоров'я всіма рекомендованими їх лікарем способами.

Що робити? Слідувати загальним правилам - правильно харчуватися, пити достатньо рідини, проводити час на свіжому повітрі, дотримуватися гігієни сну. Симптоми, на зразок головного болю, нудоти і ломоти в тілі, усувати по мірі їх виникнення.

16-17 червня - спадаюсий Місяць в Козерозі. Це дні варто присвятити налагодженню відносин з близькими і побудові планів на майбутнє: ні на що інше енергії все одно не вистачить, а позитивні емоції допоможуть тримати себе в тонусі.

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Магнітні бурі в червні 2022 - календар магнітних бур / pixabay.com

Магнітна буря 23-24 червня 2022 року

Найсильніше геомагнітне коливання за останні кілька місяців, інтенсивність якого буде досягати 5 балів. У зоні ризику виявляться всі - від малого до великого. Люди з низькою метеочутливістю будуть відчувати загальне нездужання, з високою - переживуть весь спектр негативного впливу магнітної бурі, від зниження концентрації уваги і стрибків настрою, до загострення хронічних захворювань. Небезпечним може бути управління транспортом або точним обладнанням, довге перебування на сонці і не дотримання техніки безпеки при магнітних бурях.

23-24 червня - спадаючий Місяць у Тельці. Остерігайте сварок, не починайте нові справи і акумулюйте енергію. Ймовірно, вона вам скоро стане в нагоді, а перевитрата в ці дні може обернутися для вас катастрофою.

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Магнітні бурі в червні 2022 - календар магнітних бур / pixabay.com

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