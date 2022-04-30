Календар магнітних бур на травень 2022: дати, симптоми і астропрогноз

Прогноз магнітних бур на травень 2022 / Колаж - ua.depositphotos.com

Останній місяць весни 2022 року виявиться щедрим на магнітні бурі. Їх очікується цілих 5, без урахування слабких коливань, відчутних лише людям з високою метеочутливістю.

Крім практичних порад як допомогти собі при магнітних бурях, Главред звернув увагу на астрологічні особливості штормових днів. Прогноз за місячним календарем допоможе впоратися з емоційною бурею, яку можуть викликати геомагнітні коливання.

Коли у травні 2022 року будуть магнітні бурі, як захиститися від них, і на які симптоми слід звернути увагу, читайте далі.

Календар магнітних бур на травень 2022

Залежно від інтенсивності геомагнітних коливань, прогноз космічних негод на останній місяць цієї весни буде виглядати наступним чином (1 бал – без помітних спалахів; 2 бали - невеликі коливання; 3 бали - магнітна буря середньої інтенсивності; 4 бали - помірна магнітна буря):

1 травня - 3 бали

2-5 травня - 2 бали

6 травня - 3 бали

7-8 травня - 4 бали

9 травня - 3 бали

10-12 травня - 2 бали

13-16 травня - 3 бали

17-19 травня - 2 бали

20-21 травня - 3 бали

22 травня - 2 бали

23-25 травня - 1 бал

26-27 травня - 3 бали

28 травня -2 бали

29-31 травня -1 бал.

Всього в травні 2022 року очікується 5 магнітних бур: 1 травня, 6-9 травня, 13-16 травня, 20-21 травня і 26-27 травня.

Магнітна буря 1 травня 2022 року

Геомагнітне коливання середньої інтенсивності призведе до почуття легкої слабкості, апатії, підвищеної емоційної збудливості. Сердечникам варто потурбуватися про своє здоров'я, а людям з порушеннями сну – заздалегідь подбати про гігієну свого відпочинку: провітрити спальню перед сном, прийняти контрастний душ, помедитувати та ін.

Магнітна буря 1 травня пройде в Тельці, на зростаючий Місяць. Це означає, що зірки будуть благоволити тим, хто зуміє подолати своє нездужання заради досягнення мети. Але без фанатизму - більше успіху Телець цінує шанобливе ставлення до свого тіла, а також фізичного і психологічного здоров'я.

Магнітні бурі в травні 2020 - календар магнітних бур / pixabay.com

Магнітна буря 6-9 травня 2022 року

"Штормити" почне з раннього ранку 6 травня, а вже до дев'ятої години вечора всі наслідки геомагнітних коливань в тій чи іншій мірі відчує на собі кожен. Через те, що буря буде затяжною (4 дні), негативний вплив космічної непогоди на людину матиме накопичувальний ефект.

До цієї магнітної бурі слід підготуватися заздалегідь - відмовитися від шкідливої їжі, напоїв і звичок за 2 дні, постійно підтримувати водний баланс, зменшити вживання цукру. Крім того симптоми магнітної бурі значно полегшують здоровий сон і прогулянки на свіжому повітрі.

Хронічні захворювання можуть загостритися під час магнітної бурі 6-9 травня, тому в ідеалі варто при собі мати "чергову" аптечку з медикаментами першої необхідності.

Перші два дні, 6 і 7 травня, цієї магнітної бурі пройдуть на зростаючий Місяць, в знаку Раку. Через підвищену емоційну збудливість в цей період, варто провести цей час наодинці з собою. Знак Рака буде цьому сприяти - астрологи рекомендують присвятити цей час духовному очищенню і реалізації творчого натхнення. 8-9 травня - зростаючий Місяць у Леві. Період, коли дадуть про себе знати питання, вирішення яких ви давно відкладали. Не бійтеся братися за велике завдання. Зірки складуться так, що ви будете практично приречені на успіх.

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Магнітна буря 13-16 травня 2022 року

Незважаючи на середню інтенсивність цього шторму - 3 бали протягом усіх чотирьох днів, він принесе масу дискомфорту за рахунок своєї тривалості. Млявість, поганий настрій, дратівливість – емоційний стан під час цієї магнітної бурі буде що називається "штормовим". Про фізичне здоров'я особливо варто потурбуватися сердечникам - очікуються сильні стрибки тиску.

Магнітна буря почнеться 13 травня на зростаючий Місяць у Терезах. У цей день варто поберегти свої емоційні і фізичні сили, сконцентрувати їх на одному завданні і не розпорошувати увагу по дрібницях – навіть якщо вам здається, що енергія б'є через край, знайте – вона може вичерпатися в найнесподіваніший момент. 14 і 15 травня випадають на зростаючий Місяць в Скорпіоні - дні, коли варто зупинитися і зробити важливі життєві висновки. Вони вкажуть, куди ж варто рухатися далі. 16 травня будет Повний місяць у Стрільці - складний астрологічний період. Доведеться докласти чимало зусиль, щоб не вступати в безглузді конфлікти і суперечки. Та не вихлюпуйте свою негативну енергію на інших, адже дуже скоро вона може повернутися до вас сторицею.

Магнітні бурі в травні 2020 - календар магнітних бур / pixabay.com

Магнітна буря 20-21 травня 2022 року

Коротке геомагнітне коливання, яке завдасть чимало клопоту метеозалежним людям - мігрень, біль в суглобах, порушення сну і поганий настрій будуть їх супутниками на дві доби. Люди, які космічну негоду переносять легко, скоріш за все, відчують лише невелике погіршення концентрації уваги.

20-21 травня – спадаючий Місяць у Водолії. Період сумнівів, аналізу минулих подій. Не варто занурюватися в чорну меланхолію – витратьте енергію на побудову амбітних, і навіть божевільних планів на майбутнє. Головне - робити це від щирого серця.

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Магнітна буря 26-27 травня 2022 року

Незважаючи на середню інтенсивність, вчені називають саме цю бурю найскладнішою в травні 2022 року. Вона почнеться рано вранці, і протримає в "їжакових рукавицях" всіх метеочутливих людей аж до заходу сонця 27 травня. Будьте обережні при виконанні завдань, що вимагають високої концентрації уваги, підготуйте заздалегідь аптечку з медикаментами першої необхідності і бережіть своє емоційне здоров'я – в цей магнітний шторм фізичне і психічне нерозривно пов'язані.

26 травня – спадаючий Місяць в Овні. День спокус і особистих промахів. Намагайтеся протистояти першому, і не надто засмучуватися другому, адже кожна помилка – можливість ставати краще.

27 травня – спадаючий Місяць у Тельці. Спробуйте провести цей день в мирі з собою. Якщо вам вдасться досягти внутрішньої гармонії, ви зможете безболісно досягти поставленої мети.

Магнітні бурі в травні 2020 - календар магнітних бур / pixabay.com

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