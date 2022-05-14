Kalush Orchestra зі сцени Євробачення-2022 закликали врятувати захисників Маріуполя з Азовсталі

Український гурт Kalush Orchestra звернувся до світу через розбомблений Маріуполь.
Представники України на Євробаченні-2022 Kalush Orchestra у фіналі конкурсу прямо на сцені звернулися до світової спільноти.
Після яскравого шоу лідер гурту Олег Псюк закликав світ зупинити війну в Україні, врятувати Маріуполь та наших захисників на Азовсталі, яких намагаються вбити російські окупанти.
"Save Mariupol, save Azovstal right now!",- сказав Олег після виступу.
Додамо, що пісня Stefania спочатку була одою про матір, в якій автор розповідає про свої приємні спогади про неї.
Однак, під час війни в Україні, пісня стала символом усіх матерів України.
Український продюсер Ігор Кондратюк заявив, що Kalush Orchestra "грубо порушили" правила Євробачення.
Пізніше захисники Маріуполя з Азова подякували Kalush Orchestra за підтримку.
Відзначимо, за кілька годин до фіналу ймовірність перемоги Kalush Orchestra досягла рекордних 60%.
Слідом за Україною, судячи з таблиці, йде Швеція з показником в 11%, на третє місце опустилася Великобританія – 10%.
Повний виступ Kalush Orchestra у фіналі Євробачення 2022
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