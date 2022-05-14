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Kalush Orchestra зі сцени Євробачення-2022 закликали врятувати захисників Маріуполя з Азовсталі

14 травня 2022, 23:55

Український гурт Kalush Orchestra звернувся до світу через розбомблений Маріуполь.

Євробачення 2022 фінал Україна
Євробачення 2022 фінал Україна / eurovision.tv

Представники України на Євробаченні-2022 Kalush Orchestra у фіналі конкурсу прямо на сцені звернулися до світової спільноти.

Після яскравого шоу лідер гурту Олег Псюк закликав світ зупинити війну в Україні, врятувати Маріуполь та наших захисників на Азовсталі, яких намагаються вбити російські окупанти.

"Save Mariupol, save Azovstal right now!",- сказав Олег після виступу.

Додамо, що пісня Stefania спочатку була одою про матір, в якій автор розповідає про свої приємні спогади про неї.

Однак, під час війни в Україні, пісня стала символом усіх матерів України.

Український продюсер Ігор Кондратюк заявив, що Kalush Orchestra "грубо порушили" правила Євробачення.

Пізніше захисники Маріуполя з Азова подякували Kalush Orchestra за підтримку.

Відзначимо, за кілька годин до фіналу ймовірність перемоги Kalush Orchestra досягла рекордних 60%.

Слідом за Україною, судячи з таблиці, йде Швеція з показником в 11%, на третє місце опустилася Великобританія – 10%.

Повний виступ Kalush Orchestra у фіналі Євробачення 2022

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Євробачення Євробачення-2022 Kalush Orchestra
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