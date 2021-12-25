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Кардіолог розповів, чим небезпечний наслідок низького тиску

25 грудня 2021, 22:53

За словами лікаря-кардіолога з Німеччини Роберта Швінгера, знижений тиск, як правило, становить серйозну загрозу для літніх людей.

Тиск
Кардіолог розповів, чим небезпечний наслідок низького тиску / John Campbell / flickr.com

Знижений артеріальний тиск менш небезпечно, ніж гіпертонія, однак, тим не менш, воно може привести до серцевого нападу. Про це заявив лікар-кардіолог з Німеччини, член правління організації Bavarian Heart Attack Network Роберт Швінгер, повідомляє портал РИА Новости.

Медик спростував твердження, що знижений тиск всерйоз не впливає на здоров'я і захищає кровоносну систему і органи. За його словами, гіпотонія не вважається захворюванням, у зв'язку з цим немає точних даних про частку людей зі зниженим тиском.

Швінгер зазначив, що до симптомів гіпотонії відносяться шум у вухах, слабкість, головні болі, а також хитка хода і аритмія. Він додав, що гіпотензія може бути самостійним захворюванням: особливо у худих і високих людей, які не займаються спортом. Також її може викликати і дисфункція щитовидної залози, серцево-судинні захворювання і нейрогенні розлади.

За його словами, знижений тиск як правило становить загрозу для літніх людей. Крім того, через запаморочення вони можуть втратити рівновагу і впасти, що може привести до серйозних травм.

Інша небезпека - серцевий апад. Медик пояснив, що перш за все, це стосується пацієнтів, які страждають на ішемічну хворобу серця.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що дієтолог Світлана Фус попередила, що насіння льону протипоказані дітям до трьох років. Вони можуть нашкодити всім людям, у яких є камені в жовчному міхурі, і конкретно жінкам, у яких є гінекологічні захворювання.

До того Фус повідомляла, що є три важливих правила здорового харчування, перше — має бути гармонійне співвідношення енергії, яку людина отримує з їжею протягом дня, і енергії, яку він витрачає.

viber
здоров'я артеріальний тиск організм
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