Кайлі Дженнер народила другу дитину від репера Тревіса Скотта

Кайлі Дженнер стала мамою вдруге / instagram.com/kyliejenner

24-річна модель, бізнеследі та світська левиця Кайлі Дженнер стала мамою вдруге.

Про це дівчина розповіла на своїй сторінці в Instagram. Дженнер опублікувала чорно-біле фото, на якому зображена крихітна долонька новонародженого малюка, яку міцно тримає його старша сестра.

Кайлі народила другу дитину від репера Тревіса Скотта, який також є і батьком її первістка - 4-річної Стормі.

Молоді люди перебувають у відносинах з 2017 року, однак, незважаючи на п'ять років разом і двох спільних дітей, узаконювати свої стосунки не поспішають.

Згідно з постом Кайлі Дженнер в Instagram, у неї та Скотта 2 лютого 2022 року народився син. У коментарях новоспечену маму вітають відомі медійні особистості, в тому числі члени сімейства Кардашьян-Дженнер.

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Перше фото новонародженого сина Кайлі Дженнер / instagram.com/kyliejenner

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Раніше сестра Кайлі, Хлої Кардашьян, оголила ідеальні груди і рельєфний прес.

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