Київ готується до оборони - Арестович

Найнебезпечніший напрямок північний захід Києва, Димер та Іванків.
Радник президента України Олексій Арестович дав брифінг.
Він повідомляє, що найнебезпечніші напрямки на даний момент – північний захід Києва і населені пункти Димер і Іванків під Києвом.
Також бої з російськими окупантами йдуть в Гостомелі, Бучі та Ворзелі. Відзначається, що ЗСУ застосувала Джавеліни і знищила як мінімум колону бойової техніки.
Арестович зазначив, що Київ готується до оборони і закликав чоловіків записуватися в оборону Києва.
Пд Києвом був збитий літак Су-27, льотчика взяли в полон.
На Чернігівському напрямку окупаційні війська РФ вдалося зупинити, проте вони нарощують резерви для нового наступу.
У Харкові ЗСУ контролюють ситуацію. У зоні ООС противник не наступає. У Мелітополі українська армія тримає половину міста.
У Херсонській області російські війська роблять спроби перейти Дніпро, Україна тримає оборону на правому березі.
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