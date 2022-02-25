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Київ готується до оборони - Арестович

25 лютого 2022, 11:21

Найнебезпечніший напрямок північний захід Києва, Димер та Іванків.

Арестович
Арестович / УНІАН

Радник президента України Олексій Арестович дав брифінг.

Він повідомляє, що найнебезпечніші напрямки на даний момент – північний захід Києва і населені пункти Димер і Іванків під Києвом.

Також бої з російськими окупантами йдуть в Гостомелі, Бучі та Ворзелі. Відзначається, що ЗСУ застосувала Джавеліни і знищила як мінімум колону бойової техніки.

Арестович зазначив, що Київ готується до оборони і закликав чоловіків записуватися в оборону Києва.

Пд Києвом був збитий літак Су-27, льотчика взяли в полон.

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На Чернігівському напрямку окупаційні війська РФ вдалося зупинити, проте вони нарощують резерви для нового наступу.

У Харкові ЗСУ контролюють ситуацію. У зоні ООС противник не наступає. У Мелітополі українська армія тримає половину міста.

У Херсонській області російські війська роблять спроби перейти Дніпро, Україна тримає оборону на правому березі.

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