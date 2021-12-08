Київ наглухо застряг у заторах: у чому причина транспортного колапсу

Київ стоїть у заторах через ожеледицю / УНІАН

Сьогодні ввечері у столиці через голод і аварії на головних дорогах столиці утворилися затори, інформувавши Google Maps.

За даними поліції, у столиці сталося більш ніж 100 ДТП.

Правий берег

Затори утворилися на проспекті Перемоги та Степана Бандери, бульварах Лесі Українки та Дружби Народів, Набережному шосе, вулицях Набережно-Хрещатицькій, Михайла Бойчука, Великій Житомирській, Володимирській, Льва Толстого.

Ускладнено рух транспорту в бік лівого берега на мосту Патона, Метро, Північному і Південному мостах. Також затори утворилися на деяких ділянках Великої Окружної дороги.

Лівий берег

Затори утворилися на Броварському проспекті, вулиці Братиславській, бульварі Перова, а також проспекті Миколи Бажана в районі станції метро "Бориспільська".

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Нагадаємо, раніше синоптик ігор Кибальчич спрогнозував, що в Україні збережеться нестійка волога погода зі значними температурними контрастами. У південних, центральних і північних областях опади будуть найбільш інтенсивними. Подекуди може випасти до 200-250% від тижневої норми.

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