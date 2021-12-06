Київ переходить до "жовтої зони": правила роботи транспорту та ТРЦ

Київ у жовтій області-які будуть обмеження / pixabay

З завтрашнього дня, 7 грудня, столиця нарешті переходить до "жовтої" зони карантин. Однак при цьому обмеження для транспорту і торгово-розважальних центрів (ТРЦ) зберігаються.

Відвідування ТРЦ

Як зазначили в КМДА, в умовах "жовтої" зони карантину ТРЦн можна буде відвідувати тільки за наявності негативного ПЛР-тесту, "зеленого" сертифіката про вакцинацію або довідки про перенесений коронавірус.

Виняток зроблено для осіб, які не досягли 18 років - вони можуть відвідувати центри тільки в супроводі дорослих.

Робота громадського транспорту

Скористатися громадським транспортом зможуть пасажири при наявності "жовтого" або "зеленого" covid-сертифіката, негативного ПЛР-тесту або документа про одужання від коронавірусу.

Контроль за дотриманням встановлених обмежень покладено на районні адміністрації столиці, Нацполіцію, Держспоживслужбу та комунальне підприємство Муніципальна варта.

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Сьогодні Главред писав про те, що Державна комісія ТЕБ і НС прийняла рішення послабити карантин в українських областях. Із "червоної" зони виходять 9 регіонів.

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