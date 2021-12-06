Київ переходить до "жовтої зони": правила роботи транспорту та ТРЦ

Столиця нарешті переходить до "жовтої зони" карантину. Однак при цьому обмеження для транспорту і торгово-розважальних центрів (ТРЦ) зберігаються.
З завтрашнього дня, 7 грудня, столиця нарешті переходить до "жовтої" зони карантин. Однак при цьому обмеження для транспорту і торгово-розважальних центрів (ТРЦ) зберігаються.
Відвідування ТРЦ
Як зазначили в КМДА, в умовах "жовтої" зони карантину ТРЦн можна буде відвідувати тільки за наявності негативного ПЛР-тесту, "зеленого" сертифіката про вакцинацію або довідки про перенесений коронавірус.
Виняток зроблено для осіб, які не досягли 18 років - вони можуть відвідувати центри тільки в супроводі дорослих.
Робота громадського транспорту
Скористатися громадським транспортом зможуть пасажири при наявності "жовтого" або "зеленого" covid-сертифіката, негативного ПЛР-тесту або документа про одужання від коронавірусу.
Контроль за дотриманням встановлених обмежень покладено на районні адміністрації столиці, Нацполіцію, Держспоживслужбу та комунальне підприємство Муніципальна варта.
Сьогодні Главред писав про те, що Державна комісія ТЕБ і НС прийняла рішення послабити карантин в українських областях. Із "червоної" зони виходять 9 регіонів.
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