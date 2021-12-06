УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Новини

Київ переходить до "жовтої зони": правила роботи транспорту та ТРЦ

6 грудня 2021, 21:36

Столиця нарешті переходить до "жовтої зони" карантину. Однак при цьому обмеження для транспорту і торгово-розважальних центрів (ТРЦ) зберігаються.

карантин
Київ у жовтій області-які будуть обмеження / pixabay

З завтрашнього дня, 7 грудня, столиця нарешті переходить до "жовтої" зони карантин. Однак при цьому обмеження для транспорту і торгово-розважальних центрів (ТРЦ) зберігаються.

Відвідування ТРЦ

Як зазначили в КМДА, в умовах "жовтої" зони карантину ТРЦн можна буде відвідувати тільки за наявності негативного ПЛР-тесту, "зеленого" сертифіката про вакцинацію або довідки про перенесений коронавірус.

Виняток зроблено для осіб, які не досягли 18 років - вони можуть відвідувати центри тільки в супроводі дорослих.

Робота громадського транспорту

Скористатися громадським транспортом зможуть пасажири при наявності "жовтого" або "зеленого" covid-сертифіката, негативного ПЛР-тесту або документа про одужання від коронавірусу.

Контроль за дотриманням встановлених обмежень покладено на районні адміністрації столиці, Нацполіцію, Держспоживслужбу та комунальне підприємство Муніципальна варта.

Реклама

Сьогодні Главред писав про те, що Державна комісія ТЕБ і НС прийняла рішення послабити карантин в українських областях. Із "червоної" зони виходять 9 регіонів.

Читайте також:

viber
коронавірус Карантин у Києві Коронавірус Київ
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Лайфхаки з СРСР: п'ять хитрощів, якими користувалися радянські господиніЛайфхаки з СРСР: п'ять хитрощів, якими користувалися радянські господині Надія Мейхер в мереживному бюстгальтері з вирізами показала декольте, в якому можна потонутиНадія Мейхер в мереживному бюстгальтері з вирізами показала декольте, в якому можна потонути Гороскоп на 2022 рік для Лева: неймовірне везіння, вдале заміжжя і найкращі дніГороскоп на 2022 рік для Лева: неймовірне везіння, вдале заміжжя і найкращі дні Курс долара в Україні рекордно злетитьКурс долара в Україні рекордно злетить Ціни на українських АЗС рекордно впалиЦіни на українських АЗС рекордно впали
21:36

Київ переходить до "жовтої зони": правила роботи транспорту та ТРЦ

21:18

Поверталися додому з похорону: на Житомирщині в страшній ДТП загинули батько з синамиВідео

20:37

З'явився список мереж АЗС з найгіршою якістю палива-ЗМІВідео

20:37

Гороскоп на 2022 рік для Лева: неймовірне везіння, вдале заміжжя і найкращі дніВідео

20:28

Байден проведе важливі переговори із Зеленським 7 грудняВідео

Реклама
20:06

Тіло пролежало тиждень: на Хмельниччині сталося моторошне вбивство 41-річної жінки

19:58

США склали "до біса агресивний" пакет санкцій проти Росії - CNN

19:54

Гороскоп на завтра 7 грудня 2021: Ракам - хвилювання, Скорпіонам - великі витратиВідео

19:47

На Хмельниччині невістка заколотила до смерті шваброю свекрухуВідео

19:36

У королеви Єлизавети II сталося гореВідео

19:35

Зеленський відзначає річницю створення ЗСУ: онлайн-трансляціяВідео

19:28

Леся Нікітюк показала себе без білизни

19:27

Якщо завтра війнаПогляд

19:19

Ляшко сам себе вакцинувавВідео

19:00

МОЗ придбало вакцину від грипу для деяких громадян: хто отримає дозуВідео

18:35

Ясько заявила про "фармакологічні тортури" над СаакашвіліВідео

18:33

Переговори Байдена з Путіним: у Кремлі висунули умову щодо УкраїниВідео

18:24

Під Дніпром у гаражі знайшли мертвими 19-річне подружжяВідео

18:21

У Кабміні спрогнозували курс долара на кінець рокуВідео

17:50

Більше вага - менше ціна доставки: Нова пошта запускає нову послугу і змінює тарифВідео

Реклама
17:45

У моду на зиму 2022 року повернувся трохи дикий, але дуже цікавий принт зебраФотоВідео

17:32

Українцям обіцяють підняти ціни на інтернет: суми будуть космічніВідео

17:21

ТОП-10 найкращих телесеріалів 2021 року

16:59

Сценарій бліцкригу: РФ може блискавично відрізати Прибалтику від НАТО - The TimesВідео

16:56

Ходить з пакетом для грошей: у Києві помітили пенсіонера, який просить оплатити йому "комуналку"Відео

16:54

Стріляв у качку – потрапив у дитину: на Херсонщині мисливець підстрелив племінника

16:52

Вимагають 7 мільйонів гривень: у Харкові школи опинилися під ударом через масове мінуванняВідео

16:29

Прикмети на 7 грудня: що не можна робити в день святої Катерини і як не потрапити в бідуВідео

16:20

Плани Газпрому на транзит газу без України під ударом: ФРН ставить різку умову щодо запуску ПП-2Відео

16:14

В Україні анонсували різке зниження тарифу на газ: кому пощастить платити меншеВідео

15:56

У Сінгапурі розробили новий вид ПЛР-тесту, який визначає "Омікрон"Відео

15:52

У ВООЗ пояснили особливості штаму Омікрон: чим відрізняється, запобіжні заходи

15:42

Лікар розповіла, чи можна одночасно заразитися грипом і "ковідом"Відео

15:37

Гороскоп на 2022 рік для Раків: грошова винагорода, поповнення в сімействі та найкращі дніВідео

15:30

Дочка Олі Полякової загриміла в лікарню

15:23

Київ і ще вісім областей виходять з "червоної" зониВідео

15:15

Зима скасовується: українців попередили про аномалію і дали прогноз до Нового рокуВідео

15:11

Велика війна РФ та України - катастрофа для Москви і Європи: Резніков закликав Захід до контрударуВідео

14:58

Злата Огневич без комплексів показала свою фігуру в найпікантніших позах і нарядахФото

14:57

Відомого футболіста Артема Мілевського жорстко затримали в центрі Києва: в СБУ зробили заявуВідео

Реклама
14:34

Україна чекає поступок від РФ і знає про плани США: у ОП готують заяву щодо діалогу Байдена і ПутінаВідео

14:32

Зеленський вніс до Ради законопроект про економічний паспорт

14:32

Ягода по 1,5 тисячі за кілограм: українців шокували шаленими цінами

14:31

Повернення в Гоґвортс - вийшов перший тизер продовження історії про Гаррі ПоттераВідео

14:23

Небувала удача і достаток: топ-3 знаків, кому в рік Тигра надзвичайно пощастить в грошах

14:20

Комаровський розбив вщент міф про некорисність популярного продукту

14:11

В Анталії померла Українка: консульство шукає рідних дівчини

14:10

Кривава різанина зі стріляниною: у Кривому Розі влаштували смертельні розбірки

13:52

Україна, НАТО і "гарантії" для РФ - головні теми: Кремль оголосив план перемовин Путіна з БайденомВідео

13:45

В Україні рекордно впали ціни на паливоВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти