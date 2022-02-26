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Кияни - в укриття! Розвідка попередила про майбутню масовану атаку на Київ

26 лютого 2022, 23:13

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Ірина Геращенко повідомляє в телеграмі про масовану атаку окупантів на Київ через півгодини.

"Всім приготуватись. За даними розвідки, через 30 хвилин на Київ буде летіти все, що в є у фашистської родини. Прохання всім сховатися у сховища! Передавайте далі. Боже, бережи Київ і Україну!", - пише Геращенко.

"Протягом наступної півгодини-години, фашистський режим кине на Київ все, що в них є, весь смертоносний ураган. Будь ласка, всі в сховища, дорогі, любі кияни. Дай Боже Україні і Києву захисту. Віримо в ЗСУ!", - додала нардеп.

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