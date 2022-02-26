Київська ГЕС знаходиться під контролем ЗСУ - станція не працює, персонал у сховищі

Об‘єднана енергосистема України працює стабільно.
Міністерство енергетики України опублікувало оперативну інформацію щодо роботи енергомереж, станом на 7:00 26 лютого.
Вони підтвердили, що Київська ГЕС на даний момент контролюється українськими військами. Однак вона не функціонує, так як співробітники перебувають у сховищі.
Київська ТЕС-6 працює у штатному режимі.
Крім того МЕУ підвели підсумки і втрат - внаслідок бойових дій пошкоджено низку повітряних ліній та підстанцій і відключено від енергомережі в тому числ:
- 32 населених пункти в Чернігівській області
- 53 населених пункти в Запорізькій області
- 11 населених пунктів Сумської області
- 551 домогосподарство в Одеській області в сільській місцевості.
Міністерство запевняє: технічний персонал оперативно відновлює енергопостачання споживачам як тільки припиняються бойові дії на території відповідних пошкоджень..
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Автор: Анна Підгорна