Київська ГЕС знаходиться під контролем ЗСУ - станція не працює, персонал у сховищі

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Міністерство енергетики України опублікувало оперативну інформацію щодо роботи енергомереж, станом на 7:00 26 лютого.

Вони підтвердили, що Київська ГЕС на даний момент контролюється українськими військами. Однак вона не функціонує, так як співробітники перебувають у сховищі.

Київська ТЕС-6 працює у штатному режимі.

Крім того МЕУ підвели підсумки і втрат - внаслідок бойових дій пошкоджено низку повітряних ліній та підстанцій і відключено від енергомережі в тому числ:

32 населених пункти в Чернігівській області

53 населених пункти в Запорізькій області

11 населених пунктів Сумської області

551 домогосподарство в Одеській області в сільській місцевості.

Міністерство запевняє: технічний персонал оперативно відновлює енергопостачання споживачам як тільки припиняються бойові дії на території відповідних пошкоджень..

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