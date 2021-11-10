Київська область впроваджує COVID-сертифікати на транспорт

Через погіршення ситуації з коронавірусом у Київській області вирішили посилити обмеження на користування громадським транспортом.
Через погіршення ситуації з коронавірусом у Київській області вирішили посилити обмеження на користування громадським транспортом. Нові правила набувають чинності вже з 13 листопада, повідомляє Telegram-канал Київської обласної державної адміністрації.
Починаючи з 13 листопада, щоб скористатися громадським транспортом у Київській області, необхідно мати при собі один з документів:
- COVID-сертифікат, що підтверджує повний курс вакцинації;
- негативний ПЛР-тест або експрес-тест, що були зроблені не пізніше ніж за 72 години до поїздки;
- довідку про одужання від коронавірусу. У той же час вона повинна бути підтверджена в єдиному державному веб-порталі електронних послуг з використанням додатка Дія.
Дата скасування обмежень поки що невідома.
Вакцинація проти COVID-19 в Україні
Кабмін 22 вересня схвалив рішення, згідно з яким щеплення від коронавірусу в Україні стало обов'язковим для низки професій. В першу чергу вакцинуватися повинні працівники навчальних закладів, центральних органів влади та їх територіальних підрозділів, а також співробітники місцевих державних адміністрацій.
Глава МОЗ Віктор Ляшко раніше попереджав, що з 8 листопада вчителі та чиновники, які не вакцинувалися проти COVID-19, будуть відсторонені від виконання своєї професійної діяльності. Їх допустять до роботи після того, як вони вакцинуються. На час відсторонення вони не отримуватимуть зарплату і нарахування стажу.
У Міністерстві охорони здоров'я також зробили заяву, що з 9 грудня 2021 року набуває чинності оновлений наказ відомства, який передбачає розширення переліку професій, працівники яких мають вакцинуватися від COVID-19 в обов'язковому порядку.
Тепер щеплення потрібно робити і співробітникам підприємств, організацій та установ сфери управління органів центральної влади, працівникам закладів соціальних послуг та захисту прав людей, а також тим, хто працює на стратегічно важливих підприємствах.
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