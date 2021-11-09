Кличко відверто висловився щодо дій Путіна

Володимир Путін діє виключно в інтересах своєї країни, але ці дії зачіпають національні інтереси України.
Столичний градоначальник Віталій Кличко заявив про те, що президент Росії Володимир Путін діє виключно в інтересах своєї країни, але ці дії зачіпають національні інтереси України.
"Він (Путін) як лідер своєї країни робить все в інтересах Росії, але ці інтереси заходять за межі України та входять в протиріччя з Україною. Він робить все в інтересах збільшення Російської імперії, але це зачіпає наші національні інтереси", - розповів Кличко в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.
Переговори нормандської четвірки
Президент України Володимир Зеленський 11 жовтня поговорив по відеозв'язку з канцлером ФРН Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном. Лідери країн нормандської четвірки домовилися про актуалізацію переговорів щодо Донбасу на високому рівні і початку дискусії щодо організації саміту лідерів нормандського формату.
Після цього пройшов розмова Меркель і Макрона з президентом РФ Володимиром Путіним. Російський глава держави звинуватив Україну в, мовляв, невиконанні всіх домовленостей по Донбасу, які були досягнуті в рамках нормандських самітів. У Кремлі погодилися на активізацію переговорів у нормандському форматі та обговорення умов проведення зустрічі нормандської четвірки.
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