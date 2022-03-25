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Коли Путін застосує ядерну зброю і в чому він перевершує США - відповідь розвідника

25 березня 2022, 19:05

Росія має доступ до найбільшої в світі колекції ядерних боєголовок.

Володимир Путін
Володимир Путін / Reuters

НАТО підтвердило, що чотири нові бойові групи загальною чисельністю 40 000 чоловік будуть відправлені в Словаччину, Угорщину, Болгарію і Румунію. Проте Росію це не лякає, і на початку цього тижня вона підвищила ставки, пригрозивши застосувати зброю, якщо альянс загрожуватиме її території, вважає один з високопоставлених дипломатів Росії в США Дмитро Полянський, пише Express.

"Якщо Росію провокує НАТО, якщо Росія піддається нападу з боку НАТО, чому б і ні, ми ядерна держава. Я не думаю, що це правильно говорити. Але неправильно погрожувати Росії і намагатися втручатися. Тому, коли ви маєте справу з ядерною державою, звичайно, ви повинні прорахувати всі можливі наслідки своєї поведінки", - сказав він.

Також, за словами дипломата, в лютому президент РФ Володимир Путін наказав привести Російські ядерні сили у високу бойову готовність.

У відповідь Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив 14 березня, що перспектива ядерного конфлікту, колись немислима, тепер знову стала можливою.

читайте також"У Путіна відрізані ноги": експерт з хімзброї назвав головну небезпеку диктатора РФУ свою чергу, головний розвідник розвідувальної компанії Dragonfly Генрі Вілкінсон сказав, що поза полем бою Путін вже показав, що готовий використовувати балансування на межі війни, щоб послабити рішучість міжнародного співтовариства чинити тиск на його режим і покарати його за створення незаконної війни в Україні.

"Його публічний наказ про посилення російської ядерної оборони поряд з повідомленнями про те, що Білорусь може стати ядерною державою, був явно спрямований на те, щоб потрясти світ і чинити тиск на захід, а також представити серйозну загрозу Росії для російського народу. Це позерство здається прямою відповіддю на жорсткі санкції, накладені на його режим, і спробою підкріпити його розповідь про загрозу НАТО, щоб виправдати його війну, а не реальну ядерну загрозу на даний момент, за нашою оцінкою", - зазначив він.

Яка ядерна зброя є у Росії

Росія має доступ до найбільшої в світі колекції ядерних боєголовок.

За оцінками Федерації американських вчених на 2022 рік, РФ володіє 5977 ядерними боєголовками, і, за оцінками, ця цифра буде рости.

Для порівняння, в США їх 5428.

Нагадаємо, Польща, Словенія та Чехія підготували план дій для припинення війни в Україні. Він складається з 10 пунктів, які ЄС повинен виконати, щоб досягти миру.

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