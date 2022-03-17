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Коли завершиться війна і додому повернуться біженці: астропсихолог назвала точну дату

17 березня 2022, 00:08

Також експерт розповіла, що допоможе зупинити бойові дії.

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Коли завершиться війна і додому повернуться біженці: астропсихолог назвала точну дату / Instagram jb_kiev

Світові астрологи вважають, що важка ситуація в Україні може потроху піти на спад після 12 березня. У той же час на космограмі з'явився сприятливий аспект - тригон Юпітера до Плутона, і вплив планети Юпітера (який до того ж у своїй сильній обителі, Рибах) - це свідчить про переговори вищих, врегулювання ситуації і спроби привести все до сприятливого результату, стверджує психотерапевт і астропсихолог Валерія Мамичева.

За її словами, ще один болючий, але недовгий період може бути в самому кінці березня, так як з'являється важкий аспект Марса і Сатурна - це завжди конфронтація, локальні конфлікти і сварки. Період не буде дуже важким, так як мова йде про транзитному Марсі. Є висока ймовірність того, що жителі України, які залишили країну, почнуть повертатися в кінці квітня — травні: саме в цей час основна маса планет покине знак зодіаку Риби і потік біженців припиниться.

На початку квітня з'являється аспект Сатурна до Марса, тобто аспект планети обмеження до планети війни, що можна безпосередньо трактувати як обмеження/припинення яскраво виражених військових дій.e

Крім того, в астрології України є важливий момент - проходження транзиту Сатурна по Місяцю, який триває вже три роки.

"На жаль, це завжди важкі часи. Цей транзит закінчиться 30 квітня цього року, після чого ми можемо очікувати поступовий період відновлення протягом ще приблизно такого ж часу", - додала Мамічева.

Зупинити війну з астрологічної точки зору допоможе найближче затемнення 30 квітня і знак Зодіаку, в якому воно трапиться, - Телець.

"Це можна трактувати як те, що у агресора на війну просто закінчаться гроші, ресурси. Як ми з астрологічної точки зору можемо прискорити перемогу? Безумовно, зміцнювати свого Сатурна-планету дисципліни, сили і жорсткості. Це та сила, яка змушує терпіти і перемагати навіть тоді, коли здається, що вже зовсім немає сил; та планета, яка не дозволяє кинути свою Батьківщину, навіть якщо страшно. Кожен з нас повинен зараз максимально розвинути і посилити свого Сатурна. До речі, для цього існує окремий важливий список рекомендацій від астрологів", - говорить експерт.

Нагадаємо, російські окупанти в розмовах з близькими почали скаржитися на те, що ними не будуть пишатися.

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