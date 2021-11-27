УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Новини

Комаровський повідав, як лікарі перетворюють свої послуги на бізнес

27 листопада 2021, 19:47

За словами медика, лікарям потрібно платити гідну зарплату, інакше незабаром тут нікому буде працювати - вони їхатимуть закордон.

Комаровський
Комаровський розповів, як лікарі наживаються на своїх пацієнтах / РИА Новости

В Україні склалася дуже несприятлива ситуація у сфері охорони здоров'я - дуже багато лікарів зараз прописують людям фуфломіцини для своєї вигоди.

"Ситуація в охороні здоров'я прямо загрожує національній безпеці... величезна кількість лікарів, які тільки називають себе лікарями, продовжують знущатися над людьми. Вони призначають ліки з недоведеною ефективністю, заробляють гроші на продажу неефективних ліків, на відсотках від аптекарів, на кому завгодно. І нічого з цим зробити не вийде доти, поки у нас не буде дуже багатий лікар, котрий більше за все боїться втратити свою роботу", - повідомив Комаровський в ефірі телеканалу Україна 24.

За словами медика, лікарям потрібно платити гідну зарплату, інакше незабаром тут нікому буде працювати - вони їхатимуть закордон.

читайте такожАваков, Шустер і Комаровський зробили інтригуюче фото зі зброєю в руках: у мережі бурхливо відреагували

"Ми прийдемо до того, що мінімальна зарплата лікаря становить 2000 євро, і ми зрозуміємо, що ми готові вже ці 2000 євро платити, але буде вже нікому. І тоді у нас буде ринок праці, і до нас приїдуть лікарі з Польщі, з Чехії, з Китаю, тому що у всіх освіта однакова...", - вважає педіатр.

Реклама

Сьогодні медперсонал в Україні змушений виживати, перетворюючи свої медичні навички на бізнес, вважає Комаровський.

"У нас медсестри виживають за рахунок того, що вони ходять по домівках і крапельниці ставлять. Це бізнес, розумієте? У нас на кожному другому прийомі кажуть - ой, якісь у вас слабенькі ніжки, вам потрібен масаж", - розповів про проблему лікар.

Зарплати лікарів в Україні - мізерні, зазначає медик.

"Держава не дає цим людям грошей, і змушує їх виживати, вигадуючи небезпечні методи лікування, неефективні і шкідливі... ми з вами годуємо медсестер і лікарів. Ми з вами віддаємо свої гроші лікарю, замість того, щоб дати лікарю нормальну зарплату", - резюмував він.

Нагадаємо, раніше Комаровський заявив про те, що коронавірус може передаватися аерозольним шляхом.

За його словами, вентиляція приміщення і відкриті кватирки виявляються набагато більш ефективним способом профілактики, ніж всі маски разом узяті.

viber
медицина сімейний лікар Євген Комаровский новини України
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
У моду на зиму 2022 повернулися чуттєві чоботи в стилі 60-х, які обожнювала Бріжит БардоУ моду на зиму 2022 повернулися чуттєві чоботи в стилі 60-х, які обожнювала Бріжит Бардо Гороскоп на сьогодні 27 листопада 2021: Дівам - підступність жінки, Скорпіонам - неймовірне везінняГороскоп на сьогодні 27 листопада 2021: Дівам - підступність жінки, Скорпіонам - неймовірне везіння Які речі потрібно терміново викинути з шафи - поради Андре ТанаЯкі речі потрібно терміново викинути з шафи - поради Андре Тана Фінал серіалу Свати знову переноситься: заява від творців серіалу засмутила фанатівФінал серіалу Свати знову переноситься: заява від творців серіалу засмутила фанатів Прикмети на 27 листопада: що не можна робити і як не потрапити в бідуПрикмети на 27 листопада: що не можна робити і як не потрапити в біду
20:28

У моду на 2022 рік входять приголомшливі джинси, здатні перетворити життя на суцільне свято

20:18

Вчителів карають за відсутність щеплення: у МОН заявили про тисячі відстороненихВідео

19:49

"Битву ми програли": Monobank засмутив клієнтів зміною нарахувань і виплатВідео

19:47

Комаровський повідав, як лікарі перетворюють свої послуги на бізнес

19:41

Еллерт поставив крапку у відносинах з Мішиною

Реклама
19:15

У Британії підтвердили перші випадки небезпечного штаму "Омікрон"Відео

19:08

Груди навстіж: Каменських без ліфчика змусила завмирати серця

18:49

Як хороший сценарій стає поганимПогляд

18:48

Вріже дубак і завалить снігом: українців попередили про різку зміну погодиВідео

18:26

Штам коронавірусу "Омікрон" вже крокує Європою: коли від нього з'явиться вакцинаВідео

18:25

Руйнівний вибух на Ніколівщині: виявили тіло жертвиВідео

17:59

Головою об парту: під Києвом вчительку звинуватили у побитті школяра до кровіВідео

17:40

Гороскоп на завтра 28 листопада 2021: Дівам – плітки, Стрільцям – збитки, Водоліям - сваркиВідео

17:31

У США назвали два сценарії у разі атаки РФ на УкраїнуВідео

17:08

Прикмети на 28 листопада: що не можна робити в Гур'єв день і як не потрапити в бідуВідео

16:57

Підготовка держперевороту з Ахметовим: журналіст розкрив імена змовниківВідео

16:30

Без пенсії ризикує залишитися кожен п'ятий: українцям радять збирати на старістьВідео

15:50

Перекидання військ РФ на кордон України: у Байдена терміново зв'язалися з ОПВідео

15:47

Імунолог вказав на головну "підступність" колективного імунітету при COVID-19Відео

15:45

Померла екс-міністр освіти Мандзій

Реклама
15:32

Українці дізналися нові тарифи на газ у грудні: кому доведеться платити більшеВідео

14:27

Потужний вибух на Миколаєвщині: під завалами житлового будинку знайшли жінку без свідомостіВідео

14:22

Хуртовини, аномальна температура та ожеледь: синоптики дали прогноз погоди на грудень

14:12

Супермаркети Україні накручують до небес ціни на популярний продукт

14:08

Південноафриканська мутація коронавірусу "Омікрон" дісталася до Чехії та Німеччини

13:46

Тріумф, визнання та великі гроші: прогноз на картах Таро для Скорпіонів на грудень 2021Відео

13:31

Коли День матері 2022 в Україні: дата і традиції свята

13:29

Українці довелося "гасити" кредит, який вона не просила: у Приватбанку назвали це подякою

13:24

У Кривому Розі трамвай врізався в маршрутку, а та влетіла в підлітка на "зебрі"Відео

13:18

Спробуйте прямо зараз: всього один секретний інгредієнт зробить салат Олів'є найсмачнішимВідео

13:09

У Новій Одесі рвонув газ у багатоповерхівці: постраждали щонайменше три людиниФотоВідео

12:50

Розкол Батьківщини і домашні клопоти: астролог склав гороскоп Юлії Тимошенко

12:48

НАТО не буде воювати за Україну в разі вторгнення Росії, але погрожує Кремлю наслідкамиВідео

12:23

Призупинення військової допомоги Україні: у WSJ з'ясували, як США реагуватимуть на агресію Кремля

11:52

"Такий же небезпечний, як Ебола": у Всесвітній медичній асоціації забили тривогу через "Омікрон"Відео

11:43

Киянин незаконно зводить пентхаус на даху 18-поверхівки: люди в шоціВідео

11:10

У Новій Одесі прогримів вибух у багатоповерхівці, зруйновано два поверхи будинкуВідео

10:55

У супермаркеті АТБ в Києві охоронці та покупець влаштували люту бійку через маскуВідео

10:39

У Черкасах 3-річний хлопчик отримав опіки голови під час операціїВідео

10:00

Смертельна ДТП у Харкові: водій фури був під дією наркотиківВідео

Реклама
09:45

В України є шанс зробити сильний хід, щоб захистити країну від військового вторгнення РФ - експерт

09:35

День пам'яті жертв Голодомору 2021: дата, історія та заходи

09:25

Речі, які жінка повинна відпустити до Нового року

09:14

Перед новим роком в Україні злетять ціни на продукти: що подорожчає найбільше

09:10

Захід та Росія проти нового закону щодо Донбасу і Криму: Зеленський попередив Україну про небезпекуВідео

08:39

У Кам'янському Таврія влетіла в пішоходів, загинули 35-річна жінка та її маленький син

08:30

Таємниці карпатських мольфарів та природні дива: що покажуть у новому випуску Мандруй Україною з Дмитром КомаровимВідео

08:22

Коронавірус в Україні 27 листопада трохи вщух: 14 тис. нових заражених і менш як 600 смертейВідео

08:21

Гороскоп на сьогодні 27 листопада 2021: Дівам - підступність жінки, Скорпіонам - неймовірне везінняВідео

08:01

Moderna заявила про створення нової версії вакцини проти небезпечного штаму коронавірусу "Омікрон"Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти