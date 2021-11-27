Комаровський повідав, як лікарі перетворюють свої послуги на бізнес

Комаровський розповів, як лікарі наживаються на своїх пацієнтах / РИА Новости

В Україні склалася дуже несприятлива ситуація у сфері охорони здоров'я - дуже багато лікарів зараз прописують людям фуфломіцини для своєї вигоди.

"Ситуація в охороні здоров'я прямо загрожує національній безпеці... величезна кількість лікарів, які тільки називають себе лікарями, продовжують знущатися над людьми. Вони призначають ліки з недоведеною ефективністю, заробляють гроші на продажу неефективних ліків, на відсотках від аптекарів, на кому завгодно. І нічого з цим зробити не вийде доти, поки у нас не буде дуже багатий лікар, котрий більше за все боїться втратити свою роботу", - повідомив Комаровський в ефірі телеканалу Україна 24.

За словами медика, лікарям потрібно платити гідну зарплату, інакше незабаром тут нікому буде працювати - вони їхатимуть закордон.

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"Ми прийдемо до того, що мінімальна зарплата лікаря становить 2000 євро, і ми зрозуміємо, що ми готові вже ці 2000 євро платити, але буде вже нікому. І тоді у нас буде ринок праці, і до нас приїдуть лікарі з Польщі, з Чехії, з Китаю, тому що у всіх освіта однакова...", - вважає педіатр.

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Сьогодні медперсонал в Україні змушений виживати, перетворюючи свої медичні навички на бізнес, вважає Комаровський.

"У нас медсестри виживають за рахунок того, що вони ходять по домівках і крапельниці ставлять. Це бізнес, розумієте? У нас на кожному другому прийомі кажуть - ой, якісь у вас слабенькі ніжки, вам потрібен масаж", - розповів про проблему лікар.

Зарплати лікарів в Україні - мізерні, зазначає медик.

"Держава не дає цим людям грошей, і змушує їх виживати, вигадуючи небезпечні методи лікування, неефективні і шкідливі... ми з вами годуємо медсестер і лікарів. Ми з вами віддаємо свої гроші лікарю, замість того, щоб дати лікарю нормальну зарплату", - резюмував він.

Нагадаємо, раніше Комаровський заявив про те, що коронавірус може передаватися аерозольним шляхом.

За його словами, вентиляція приміщення і відкриті кватирки виявляються набагато більш ефективним способом профілактики, ніж всі маски разом узяті.