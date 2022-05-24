Комаровський закликав не панікувати через віспу мавп: "чіпляються за неї, щоб відволіктися від війни"

Комаровський закликав не панікувати через віспу мавп / скріншот

Лікар-педіатр Євген Комаровський заявив, що віспа мавп - відносно несмертельне захворювання.

"Мені здається, що всі чіпляються за цю мавпячу віспу, щоб відволіктися від війни. (...) Мавпяча віспа - не коронавірус, коли вам достатньо посидіти в одній кімнаті або у вагоні метро і заразитися", - зазначив Комаровський.

Віспа мавп - хвороба, "м'яко кажучи, несмертельна", заявив Комаровський в ефірі телеканалу Freedom.

За статистикою, західний варіант інфекції (у віспи є два варіанти: Західної Африки і Центральної), який набагато легше і саме його зараз фіксують в Європі, дає 1%-у летальність для голодуючих і не мають доступу до медичної допомоги людей.

"Для сільського населення Конго цей варіант віспи дає 1%-ну летальність. Якщо ж мова йде про людину, яка не голодує і користується допомогою медиків, летальність буде дуже низькою", - зазначив лікар.

Він також додав, що якщо все ж ситуація почне погіршуватися, існує перевірена 100-річним досвідом вакцина, а точніше, п'ять препаратів проти віспи.

читайте такожСвіт "косить" нова хвороба: що відомо про віспу мавп і в які країни вже проникла зараза"Швидше за все, якщо і з'явиться у нас віспа мавп, потрібно буде прищеплювати медпрацівників", — додав педіатр.

Віспа мавп

Віспа мавп - це рідкісне інфекційне захворювання. Його збудник - вірус, що належить до сімейства поксвірусів. Вперше був виділений в 1958 році від хворих мавп. За своєю структурою і властивостями схожий з вірусом віспи людини.

Вірус віспи мавп в антигенному відношенні більш схожий з вірусом натуральної віспи, ніж з вірусами вакцини і коров'ячої віспи. Добре росте і розмножується в оболонці курячих ембріонів.

Віспа мавп - симптоми

Початкові симптоми віспи мавп включають:

лихоманка;

головний біль;

м'язові болі;

болі в спині;

збільшення лімфатичних вузлів;

озноб і виснаження.

Головне, чим характеризується віспа мавп, - тривалим тісним контактом для зараження.

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