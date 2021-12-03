Комаровський "розніс" популярний міф про вакцинацію від COVID-19

Євген Комаровський / УНІАН

Відомий педіатр, письменник і телеведучий Євген Комаровський розвіяв оману про небезпеку вакцинації від COVID-19 у тимчасових прищепних пунктах у громадських місцях. Свою думку він висловив в ефірі каналу "Україна 24".

Медик зазначив, що вакцинація не вимагає фармакологічної підготовки, а також додаткових аналізів, якщо у людини немає "очевидних, зрозумілих хвороб".

"Тобто якщо ви не відчуваєте себе хворим, якщо у вас немає температури вище 38, якщо ви можете своїми ногами дійти до центру вакцинації, то вас можна прищеплювати без всяких попередніх умов", — пояснив Комаровський.

Педіатр також підкреслив, що це не його особиста думка, а позиція Всесвітньої організації охорони здоров'я та багатьох країн світу. Крім того, лікар зазначив, що в будь-якому пункті вакцинації є необхідні препарати на випадок алергічних реакцій.

"З урахуванням цього, за логікою, людину можна прищеплювати де завгодно, в автобусі, трамваї, торговому центрі, [...] але в процесі вакцинації, особливо в умовах епідемії, повинні бути дотримані елементарні протиепідемічні норми", - заявив Комаровський.

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Медик зазначив, що вважає за необхідне проводити вакцинацію в просторих приміщеннях, обладнаних припливно-стельовою вентиляцією і датчиками вуглекислого газу/

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Нагадаємо, раніше в МОЗ розповіли, що нового штаму коронавірусу Омікрон ще не було виявлено на території України. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підкреслив, що поки не відомо, чи викликає штам більш важкий перебіг коронавірусної хвороби.

У той же час Моз запровадив самоізоляцію для громадян при в'їзді в Україну з країн зі спалахами Омікрона. Для мандрівників, які провели у відповідних країнах більше тижня за останні чотирнадцять днів, потрібно буде пройти двотижневу самоізоляцію.