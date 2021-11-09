Комаровський висловився про необхідність бустерного щеплення

Комаровський висловився про вакцинацію від коронавірусу / РИА Новости

Відомий дитячий лікар Євген Комаровський заявив про те, що після другої дози вакцини через півроку необхідно робити третє щеплення від коронавірусу.

"Через півроку після другої дози однозначно треба", - заявив Комаровський в інтерв'ю Дмитру Гордону., відповідаючи на запитання Гордона, чи потрібно вакцинуватися втретє.

Журналіст також запитав його, чи потрібно буде робити четверте щеплення? На що доктор відповів, що поки що цього ніхто не знає, але все може бути. І якщо знадобитися, то потрібно буде робити щеплення кожні 6 місяців.

Нагадаємо, бустерна доза вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 стане доступна жителям України після перетину позначки в 50% вакцинованих громадян, заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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А 8 листопада на територію України привезли нову партію американської вакцини проти COVID-19 компанії Pfizer. Препарат прибув до країни на вихідних. Загальна кількість вакцин - 1 400 000 доз. Вакцина придбана коштами держбюджету.