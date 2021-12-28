Кому не можна їсти червону ікру і чим небезпечна для організму

Червона ікра / pixabay

Червоний ікра одна з найбільш корисних продуктів. У ній міститься велика кількість необхідних для людини поживних речовин.

Червона ікра збагачена вітамінами A, C і D, а також великою кількістю мінералів і фолієвою кислотою.

Продукт багатий і жирними кислотами Омега-3, які є корисними для здоров'я очей і функції мозку, а також для загального самопочуття імунної системи.

При цьому, фахівці відзначають, що червону ікру можна їсти не всім.

Червону ікру небезпечно їсти:

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алергікам,

людям, які страждають на цукровий діабет другого типу,

людям з ожирінням,

з хворобою нирок.

Експерти також відзначають, що якщо вживати по столовій ложці червоної ікри протягом тривалого часу, тобто буде загроза виникнення сольового навантаження, що особливо небезпечно для людей, які страждають від високого тиску.

Раніше писав Главред, як визначити справжню червону ікру і не купити підробку. Експерти радили купувати ікру у великих магазинах, щоб в разі чого поганий товар можна було повернути і написати скаргу.

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