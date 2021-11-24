Кому не можна їсти морквину - коментар дієтолога

Кому не можна їсти морквину - коментар дієтоога / ua.depositphotos.com

При певних видах захворювань не варто вживати моркву. Про це лікар-дієтолог Ольга Корабльова розповіла в коментарі порталу РИА Новости.

За словами фахівця, морква корисна для шкіри, серцево-судинної системи, зручний при схудненні, проте протипоказаний при хворобах печінки.

"Якщо орган нездоровий, то він не може засвоїти каротин. У числі протипоказань також виразкова хвороба шлунка або кишечника і ентерит, тобто запалення стінок тонкої кишки", - заявила Корабльова.

Як каже дієтолог, морква потрібно вибирати дуже ретельно.

"При виборі моркви потрібно мати на увазі, що вона не повинна бути м'якою і горбистою, а також мати плям і тріщин (це означає, що у неї зіпсована середина). Якщо бадилля занадто густе, то, швидше за все, коренеплід виявиться твердим", — порадила лікар-дієтолог.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що відомий педіатр і телеведучий Євген Комаровський заявляв - морква корисна не тільки для зору.

В одній порції моркви (одна середня морква або пів чашки нарізаної) міститься більше 200% середньодобової рекомендованої кількості вітаміну А, поділився лікар в Instagram.

Медик додав, що цей коренеплід також має протизапальні властивості.