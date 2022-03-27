Кошмар для Путіна: якого найгіршого сценарію для Росії боїться її глава

Володимир Путін / Reuters

Війна в Україні на слуху у всього світу. Видання The Washington Post пише, що найгірший сценарій для Росії - це той, в якому глава РФ Володимир Путін фактично повинен визнати свою поразку. Це може призвести до угоди, згідно з якою Росія виведе всі війська з України, в тому числі з Донбасу, і до відмови від визнання Москвою незалежності Донецька і Луганська. Крим залишиться у складі Росії, але буде демілітаризований. Україні буде дозволено прагнути до членства в ЄС, але вона не буде вступати в НАТО, що навіть у разі поразки Путін, швидше за все, побачить за червоною лінією.

Натомість Захід скасує всі санкції проти Росії і погодиться на переговори з Москвою про майбутнє безпеки і оборони в Європі. Однак багато спостерігачів вважають, що Путін навряд чи піде на такі поступки, враховуючи, як це вплине на його становище вдома.

Експерти вважають, що він дотримується крайньої лінії - закликає до зміни режиму і наполягає на тому, що "Києвом правлять нацисти, незважаючи на те, що Зеленський - єврей, а його сім'я загинула під час Голокосту".

Американський дипломат, яка займала посаду заступника генерального секретаря НАТО з 2016 по 2019 рік, Роуз Геттемюллер заявила, що Путін помітно утримувався від повторення вимог про зміну українського режиму в останні дні.

"Кремль цього не визнає, але тепер вони почали змінювати деякі зі своїх вимог. Ми не чули, щоб Путін говорив, наприклад, про "деназифікацію" за останній тиждень", - сказала Геттемюллер.

Перспектива будь-якої мирної угоди залежить від розуміння Путіним того, що він відкусив більше, ніж може прожувати, і зараз це дійсно велике "якщо". Деякі стверджують, що він навіть застосує низькосортну ядерну зброю, перш ніж ризикне зазнати поразки на Україні.

Колишній посол США в Україні Джон Гербст налаштований скептично, зазначивши, що, хоча Лавров запропонував можливість, Путін цього не зробив. Але він не виключає угоди, особливо якщо росіяни будуть доведені до межі на полі бою, і якщо Захід збереже рішучість щодо санкцій і підвищить ставку на військову техніку для України.

"Все зводиться до того, що Путін все ще думає, що це вторгнення, яке він може якимось чином перемогти на полі бою. Якщо він коли - небудь зможе досягти точки, коли він зрозуміє, що це неможливо, тоді, можливо, вони почнуть серйозно вести переговори", - сказав Гербст.

Нагадаємо, радник глави офісу президента України Михайло Подоляк розповів, коли міг би бути підписаний багатосторонній договір з РФ про мир і гарантії безпеки.

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