УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Новини

Кошмар для Путіна: якого найгіршого сценарію для Росії боїться її глава

27 березня 2022, 01:29

Експерти вважають, що Путін дотримується крайньої лінії.

Володимир Путін / Reuters

Війна в Україні на слуху у всього світу. Видання The Washington Post пише, що найгірший сценарій для Росії - це той, в якому глава РФ Володимир Путін фактично повинен визнати свою поразку. Це може призвести до угоди, згідно з якою Росія виведе всі війська з України, в тому числі з Донбасу, і до відмови від визнання Москвою незалежності Донецька і Луганська. Крим залишиться у складі Росії, але буде демілітаризований. Україні буде дозволено прагнути до членства в ЄС, але вона не буде вступати в НАТО, що навіть у разі поразки Путін, швидше за все, побачить за червоною лінією.

Натомість Захід скасує всі санкції проти Росії і погодиться на переговори з Москвою про майбутнє безпеки і оборони в Європі. Однак багато спостерігачів вважають, що Путін навряд чи піде на такі поступки, враховуючи, як це вплине на його становище вдома.

Експерти вважають, що він дотримується крайньої лінії - закликає до зміни режиму і наполягає на тому, що "Києвом правлять нацисти, незважаючи на те, що Зеленський - єврей, а його сім'я загинула під час Голокосту".

Американський дипломат, яка займала посаду заступника генерального секретаря НАТО з 2016 по 2019 рік, Роуз Геттемюллер заявила, що Путін помітно утримувався від повторення вимог про зміну українського режиму в останні дні.

"Кремль цього не визнає, але тепер вони почали змінювати деякі зі своїх вимог. Ми не чули, щоб Путін говорив, наприклад, про "деназифікацію" за останній тиждень", - сказала Геттемюллер.

Перспектива будь-якої мирної угоди залежить від розуміння Путіним того, що він відкусив більше, ніж може прожувати, і зараз це дійсно велике "якщо". Деякі стверджують, що він навіть застосує низькосортну ядерну зброю, перш ніж ризикне зазнати поразки на Україні.

Колишній посол США в Україні Джон Гербст налаштований скептично, зазначивши, що, хоча Лавров запропонував можливість, Путін цього не зробив. Але він не виключає угоди, особливо якщо росіяни будуть доведені до межі на полі бою, і якщо Захід збереже рішучість щодо санкцій і підвищить ставку на військову техніку для України.

"Все зводиться до того, що Путін все ще думає, що це вторгнення, яке він може якимось чином перемогти на полі бою. Якщо він коли - небудь зможе досягти точки, коли він зрозуміє, що це неможливо, тоді, можливо, вони почнуть серйозно вести переговори", - сказав Гербст.

Нагадаємо, радник глави офісу президента України Михайло Подоляк розповів, коли міг би бути підписаний багатосторонній договір з РФ про мир і гарантії безпеки.

Читайте також:

viber
війна в Україні Володимир Путін Путін новини
Реклама
Популярне
Поїхали додому в трунах: під Херсоном бджоли завдали нищівного удару по окупантамПоїхали додому в трунах: під Херсоном бджоли завдали нищівного удару по окупантам Бойовики "ДНР" кинули пораненою: в полон потрапила жорстока снайперка "Багіра"Бойовики "ДНР" кинули пораненою: в полон потрапила жорстока снайперка "Багіра" Путіна може вбити його ж дочка і ця можливість зростає - експерт з РФПутіна може вбити його ж дочка і ця можливість зростає - експерт з РФ Генерал назвав причину відстрочки введення в Україну військ БілорусіГенерал назвав причину відстрочки введення в Україну військ Білорусі Прикмети на 25 березня: що не можна робити і як не потрапити в бідуПрикмети на 25 березня: що не можна робити і як не потрапити в біду

Останні новини

02:27

Відступ Путіна може стати смертельним відволіканням і непоправним ударом - експерт з оборони

02:02

Бої в Києві: астролог назвала точну дату затишшя в столиці

01:49

Як продовжити термін зберігання молока

01:29

Кошмар для Путіна: якого найгіршого сценарію для Росії боїться її глава

00:54

РФ не вистачає гарматного м'яса: на війну в Україну кидають призовників - документВідео

Реклама
00:45

Кінець війни в Україні: астролог склала точний проноз на 2022 рік і розповіла, коли настане світ

00:32

Подоляк назвав умови для підписання багатостороннього договору з РФВідео

26 березня, субота
23:59

У Запорізькій області теоборона звільнила два населених пункти

23:58

РФ звинуватила Азербайджан у порушенні по Карабаху: Баку різко відповів МосквіВідео

23:36

Київ виявився не по зубах: Арестович назвав нову мету окупантів РФВідео

23:22

Якою може бути мирна угода між Росією та Україною - The Washington Post

23:09

Гороскоп для України на квітень: астролог розповіла про завершення війни і домовленості з ПутінимВідео

22:56

"Вам не показують, як горять люди": очевидці розповіли про смерть і жах в МаріуполіВідео

22:39

"Злий монстр здатний на все": експерт США заявив, що Путін тільки починає діяти в УкраїніВідео

22:18

Ядерна угода з Іраном на етапі завершення - БоррельВідео

21:59

"$400 за ваньку": кадирівці зливають дані про солдатів РФ в УкраїніВідео

21:51

Війська РФ окупували Славутич

21:25

Хімічна атака РФ: чим вона небезпечна, як розпізнати і захиститисяВідео

21:23

Тіна Кароль розповіла деталі щодо міжнародного благодійного телемарафону 27 березня

21:13

Західний генерал назвав новий напрямок головного удару РФ в УкраїніВідео

Реклама
21:07

Окупанти по-звірячому ґвалтують українок: дівчаткам всього по 15 роківВідео

20:59

Польський генерал: Калініград – це частина Польщі

20:35

Влетіла куля: відомий український телеведучий потрапив під обстріл окупантівВідео

20:32

Кантемирівська дивізія ганебно втікла: ЗСУ звільнили ТростянецьВідео

20:31

Нова молитва "Отче наш" - "Київ наш" підкорила мережу

20:08

Прикмети на 28 березня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

19:59

Чотири тисячі маріупольців після двох днів простою вже доїжджають до Запоріжжя

19:55

Байден припечатав Путіна: хоче скинути Зеленського, денацифікація - це брехняВідео

19:32

Гороскоп на квітень 2022: астролог передрекла Рибам фантастичний місяць

19:31

В Авдіївці окупанти РФ скинули на місто фосфорні боєприпасиВідео

19:26

"Україна ніколи не буде перемогою для РФ": Байден на весь світ назвав Путіна диктаторомВідео

19:19

Дайте нам ППО і зброю - ЗСУ битимуть сильніше, і це позначиться на перемовинах з РФ - Подоляк

19:02

"Нормальний сусід" в очах Кремля - мертвий сусідПогляд

18:58

Ворог напоровся на потужний удар ППО: на Сході ЗСУ збили бомбардувальник і дрон РФВідео

18:55

Львів у вогні: окупанти запустили ракети по місту, багато пораненихФотоВідео

18:46

У Кремлі відповіли на жорстку заяву Байдена на адресу ПутінаВідео

18:37

Рішення щодо Криму з Донбасом, нейтралітет і військові гарантії: у Зеленського оголосили позицію

18:18

"Друга половина березня і травень - найжорсткіший час": астролог розповіла, коли закінчиться війна в Україні

18:16

Поки колеги захищають Україну: у мережі бурхливо відреагували на виїзд Анатолія Анатоліча за кордонВідео

17:49

Українська армія увійшла до Тростянця - ЗСУВідео

Реклама
17:48

Армія України за крок від визволення Херсона - Міноборони

17:38

Байден назвав Володимира Путіна "м'ясником"Відео

17:25

Військове безумство Путіна оплачуватимуть кілька поколінь росіянПогляд

17:00

Окупанти обстріляли Львів ракетами, місто в димуВідео

16:58

Напад Путіна на Польщу призведе до контрудару НАТО: Байден зробив заяву про 5-й статтю Альянсу

16:44

Висадилися й одразу померли: ЗСУ знищили російську диверсійну групу на Одещині

16:31

Гроза для танків РФ: ФРН озброїла Україну РПГ Matador на €25 млнВідео

16:24

"Rusni-pryzda": журналісти Time осоромилися в матеріалі про війну в УкраїніВідео

16:24

Прихована мобілізація і втеча владних еліт: у Зеленського заявили про два удари по режиму Путіна

16:02

РФ "обезголовлює" свою армію: Кремль почав шукати винних у провалі й усуває військове керівництво

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти