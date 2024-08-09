"Ковбасити" буде від Одеси аж до Москви: сейсмолог спрогнозував новий землетрус

Українців попередили про небезпеку нового потужного землетрусу у 7-7,5 бала, який зачепить не лише нашу країну - негода може серйозно "потрясти" й Росію.

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Землетруси в Україні: кого зачепить явище / колаж: Главред, фото: pexels.com, УНІАН

Сейсмолог Олександр Кендзера, директор Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України розповів виданню ТСН.ua, що завдяки підземній активності у зоні Вранча у Румунії Україну дійсно може потрясти.

Однак у балах ефект землетрусу вимірюється на поверхні землі, а його магнітуда – пропорційна кількість енергії, яка виділяється безпосередньо у вогнищі землетрусу.

"У цій зоні виникають глибокофокусні землетруси на глибинах від 140 до180 кілометрів. Там розряджається величезна кількість енергії, яка у вигляді землетрусу розповсюджується практично на всю територію України. Тому, дійсно, певна небезпека є. Адже чим довше накопичується енергія, тим потужнішим може бути землетрус", – розповідає Олександр Кендзера, директор Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України.

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Найбільший удар від землетрусу, який може статися, відчує південний захід Одеської області, вважає сейсмолог.

"Це прикордонне місто Рені, там можуть відчуватися землетруси, вогнище яких знаходиться на великих глибинах на території Румунії. Оскільки це недалеко від українсько-румунського кордону, то люди можуть відчувати його досить суттєво. Дещо менші за силою поштовхи можуть бути біля кордону на півдні та заході України", – зазначає Олександр Кендзера.

Останнім часом трусить також і Полтавщину. Там за останні 14 років сталося 15 землетрусів в основному по лінії Перещепине – Карлівка –Зачепилівка.

"Так, на Полтавщині фіксуються землетруси, але вони слабенькі. Навіть днями там фіксувалися підземні поштовхи з магнітудою 2,7. Перед тим фіксувалися поштовхи у 3,2-3,4. Землетруси такої величини не можуть спричинити серйозної шкоди для житлових будинків та інфраструктури регіону. Тому загрози для людей вони не становлять. Інша справа, що потрібно вивчати причини їх виникнення та більше опікуватись сейсмостійкістю будинків та споруд", – підсумовує Олександр Кендзера.

Сейсмоактивність території України Сейсмоактивні зони оточують Україну на південному заході і півдні. Ці зони: Закарпатська, Вранча, Кримсько-Чорноморська та Південно-Азовська, стверджує Вікіпедія. У сейсмічному плані найнебезпечнішими областями в Україні є Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька, Одеська та Автономна Республіка Крим. У 1998 році в Україні сталося 2 землетруси — в Криму та Закарпатті. На теренах Закарпаття відзначаються осередки землетрусів з інтенсивністю 6–7 балів (за шкалою МСК-64) у зонах Тячів-Сигет, Мукачеве-Свалява. Закарпатська сейсмоактивна зона характеризується проявом землетрусів, що відбуваються у верхній частині земної кори на глибинах -12 км з інтенсивністю в епіцентрі 7 балів, що швидко затухає на близькій відстані. Шестибальні землетруси зафіксовані також у Прикарпатті (Буковина). Прикарпаття відчуває вплив району Вранча (Румунія). У 1974–1976 роках тут мали місце землетруси інтенсивністю від 3 до 5 балів.

Прогнозуючи майбутні землетруси, директор Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України зазначає, що теоретично, якщо землетрусу давно не було, то він може статися. І не лише в Україні, явище може дістатися й до Москви.

"А може виникнути один потужний землетрус, який виділить велетенську кількість енергії, яка потрясе всю територію України. І не лише нас, а й Москву та Санкт-Петербург, як це вже було в 1977, 1986 та у 1990-х роках. Саме тоді відбувалися надпотужні землетруси у зоні Вранча. Вони відчувалися по всій території України і навіть у Москві та Петербурзі, які розташовані набагато далі", – розповідає Олександр Кендзера.

Експерт підкреслює, що питанням землетрусів варто зайнятися і місцевій владі - завчасно перевіряти житлові будинки та споруду на сейсмостійкість.

Експерт перелічує три види робіт, які водночас проводяться: роботи з загального сейсмічного районування, детального сейсмічного районування та сейсмічного мікрорайонування.

Стихійні явища в Україні: що відомо

Нещодавно з'явилася інформація про те, що Україну очікує нищівний землетрус. В сейсмологічній зоні Вранча, епіцентр якої знаходиться в румунських Карпатах, може в найближчі роки трапитись потужний землетрус, який зачепить і територію України.

Геофізик Володимир Шляховий розповів, який регіон "потрясе". Шляховий стверджує, що допомагати сейсмографам у визначенні точних причин землетрусів повинна, у першу черга, місцева влада. Оскільки без додаткового фінансування наукова установа не зможе зробити точні висновки.

Окрім цього, науковці показали, що буде з Україною після танення льодовиків. Науковці із National Geographic розробили модель Землі, якою вона стане, коли розтануть всі льодовики планети. Серйозні зміни очікують також і нашу територію.

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