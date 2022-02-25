"Ковідну" тисячу можна витратити на допомогу українській армії

"Підступну" тисячу можна витратити на допомогу українській армії / УНІАН

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував нову функцію єПідтримки - "Ковидну" тисячу можна витратити на допомогу ЗСУ.

"Кошти можна переказати через Portmone — всю суму виплати у 1000 грн або залишок, який у вас є на банківській картці єПідтримки.

Зробити це можна за посиланням.

У дуже непростий для нас час важливо підтримувати тих, хто зі зброєю в руках боронить Україну від російських військ.

Внески українців на потреби армії б’ють рекорди. Нагадаю, що українці ще 23 лютого зібрали 20,5 млн грн на допомогу українській армії через фонд "Повернись живим". За одну добу зібрали більше коштів, ніж за весь рік!

Реклама

Ви можете також переказати кошти через єПідтримку, якщо у вас є картка Монобанку, ПриватБанку чи Альфа-Банку. Очікуємо, що решта банків теж приєднаються до ініціативи найближчим часом", - повідомляє Федоров.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський звернувся до громадян Російської Федерації. Він закликав їх вийти на протести проти війни в Україні.

Таку заяву президент країни зробив у рамках свого екстреного брифінгу. "Всім У Російській Федерації, хто не втратив совість, час вийти з протестами проти війни з Україною", - заявив Зеленський.

Також понад півмільйона людей вже підписали петицію з вимогою зупинити війну з Україною.