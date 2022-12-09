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Кремль намагається ввести Захід в оману, щоби змусити Київ вести переговори - ISW

9 грудня 2022, 06:40
Кремль не відмовився від своїх максималістських цілей в Україні, вважають аналітики Інституту вивчення війни.
Путін, Пєсков
В ISW проаналізували заяви Путіна і Пєскова про війну в Україні / УНІАН

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Кремль, найімовірніше, не відмовився від своїх максималістських цілей в Україні попри те, що прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков вперше визнав, що нинішня територіальна мета Москви полягає в тому, щоб повністю захопити чотири частково окуповані області України.

Як йдеться у звіті ISW, Пєсков скористався можливістю ще більше отримати вигоду з прагнення заходу до переговорів 8 грудня, розширивши висловлювання президента Росії Володимира Путіна щодо планів щодо "приєднання" нових російських територій.

Пєсков заявив, що мова не йде про анексію нових територій, які наразі не перебувають під окупацією Росією, оскільки "належить ще багато роботи" для повної окупації Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Пєсков також заявив, що Кремль, як і раніше, переслідує свої цілі "демілітаризації та денацифікації" в Україні. Ця заява підтверджує, що Росія, як і раніше, домагається зміни режиму і ліквідації здатності України протистояти майбутнім атакам або тиску Росії.

Іншими словами, цілі Кремля залишаються незмінними в порівнянні з тими, які були поставлені після відходу Росії з-під Києва, зазначають аналітики.

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"Навмисно непослідовні повідомлення Кремля є частиною наполегливої інформаційної операції, спрямованої на те, щоб ввести Захід в оману, щоб змусити Київ вести переговори і пропонувати попереджувальні поступки", - йдеться в повідомленні.

Водночас кремлівські повідомлення, орієнтовані на Захід, продовжують дратувати провоєнну спільноту блогерів, які все частіше звинувачують Кремль у відхиленні від своїх початкових військових цілей в Україні.

Що кажуть у Кремлі про війну з Україною

7 грудня президент РФ Володимир Путін вперше назвав війною російське вторгнення, яке раніше він іменував "спеціальною військовою операцією".

Також Путін сказав, що розв'язана Росією війна проти України може затягнутися. Захоплення окупантами деяких українських територій він вважав "значущим результатом".

8 грудня прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що про приєднання нових українських територій не йдеться.

"Але все одно чекає багато роботи зі звільнення територій - ще в низці нових регіонів Росії є окуповані території, які потрібно звільнити", - сказав Пєсков.

Він також стверджує, що "однією з головних цілей спеціальної військової операції був захист людей, які проживають на південному сході України, які проживають на Донбасі".

При цьому він додав, що "демілітаризація і денацифікація залишаються однією з головних цілей спеціальної військової операції".

Крім того Песов зробив цинічну заяву про завершення війни в Україні. За його словами, "конфлікт може закінчитися і завтра", і залежить це від президента України Володимира Зеленського. Таким чином Пєсков натякнув на те, що Україна повинна піти на терористичні умови країни-агресора.

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