Крісло Путіна захитається: втрати РФ під Курськом можуть створити кризу в Кремлі

Через втрати серед призовників у Росії може виникнути політична криза.

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Ситуація на Курщині похитнула становище Кремля / Колаж Главред, фото: скріншот, Генштаб ЗСУ

Оскільки Росія сильно залежить від терміновиків, які охороняють кордон з Україною, українська операція на території Курської області створює серйозні проблеми для Кремля.

На цей момент вказав американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті.

Як відомо, для зменшення масштабів українського вторгнення та запобігання внутрішній дестабілізації, був оголошений режим КТО в Білгородській, Брянській та Курській областях.

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Водночас російський диктатор не на жарт незадоволений діями військового командування на Курщині. Про це може свідчити призначення Олександра Бортнікова, голови ФСБ, керівником КТО.

Цілком ймовірно, що незабаром може статися дезорганізація російської відповіді на українську операцію. Проблема для російського керівництва криється в тому, що Міністерство оборони Росії спирається лише на комбінацію строковиків, частин Північного угруповання військ та підрозділів з менш важливих ділянок фронту в Україні.

До покращення захисту російських сил від атак ЗСУ призвело прибуття додаткових загонів та досвідчених військових з фронту. Однак, попри всі намагання окупантів, українські війська все ще утримують свої позиції в Курській області з невеликим просуванням.

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До слова, військову техніку ЗСУ помітили в ще одному районі Курської області. Українські війська помітили за 22 км на південний схід від міста Суджа, поблизу села Гир'ї.

Спутникові кадри свідчать про те, що російський "газовий вентиль" у Суджі майже розтрощено. Частина пошкоджень на станції з'явилася між 9 та 10 серпня, а частина – між 10 та 11 серпня.

Видання Bild ще раз підкреслює те, що Путін шокований атакою на Курськ, РФ не може зупинити наступ тисяч військових.

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