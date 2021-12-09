Кривава ДТП у Харкові: в яких умовах сидить підліток у СІЗО

У Киких умовах сидить підліток-винуватець ДТП у Харкові / Телеграф

У СІЗО, де сидить 16-річний Микола Харківський, якого звинувачують у скоєнні змертельної ДТП у Харкові, передбачає корпус для неповнолітніх та надає ув'язненим дотримання всіх законних прав, повідомляє telegraf.

Там підлітки вчаться в тюремній школі, відвідують перукарню, бібліотеку і спортзал.

За словами заступника начальника установи Дмитра Холода, останні 20 років будівля знаходиться в кращому своєму стані.

Відзначається, що камери маломірні, тобто вміщають до восьми осіб.

Також Харківське СІЗО містить і платні, так звані VIP-камери, з додатковим комфортом і розраховані максимум на двох осіб. Тут у підлітка є плазмовий телевізор, чиста вода, маленька кухня з мікрохвильовою піччю.

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Куди гірші умови у дворику для прогулянок, що нагадує коробку з цементу і гратами над головою. Підлітки мають можливість фізичного розвитку в спеціально обладнаному спортзалі.

У Харківському СІЗО великий вибір в бібліотеці і комфортний ремонт в читальному залі. Діти нарівні зі своїми вільними однолітками можуть знайомитися з класиками і сучасною літературою.

Смертельна ДТП у Харкові

Нагадаємо, 27 жовтня автомобіль Infiniti, рухаючись на величезній швидкості по вулиці Одеській, врізався в машину марки Chevrolet Aveo. 16-річний підліток за кермом авто намагався перетнути перехрестя на червоний сигнал світлофора.

В результаті аварії водій Шевроле загинув на місці, водій Інфініті і два його пасажири - чоловік і жінка, з травмами опинилися в лікарні. Наразі підозрюваний 16-річний Микола Харківський перебуває у СІЗО.

У меню регулярно є м'ясо, і це не завжди свинина і курка, а нерідко і яловича вирізка. Також кухарі готують для ув'язнених супи, Картопляні пюре, гречану кашу і влаштовують справжні рибні дні.

До того ж підлітки відвідують перукарню, в камерах облаштований душ, на території працює перукар. Прати особисті речі ув'язнені можуть в пральних машинах.

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