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Кривава повня 16 травня: астрологи розповіли, кому загрожує небезпека

13 травня 2022, 22:35

Точний час повного місяця 16 травня – о 07:14 за київським часом.

Повний місяць
Повний місяць / pixabay

16 травня відбудеться повня у сузір'ї Стрільця. У цей день закінчується коридор затемнень, який почався 30 квітня. Цей повний місяць називається кривавим, і несе в собі багато серйозних змін.

Астрологи відзначають, що повний місяць 16 травня може стати неприємним і навіть небезпечним днем.

"Є ризик зіткнутися з негативними думками, може статися занепад сил або ж з'явиться можливість побачити багато проблем набагато ближче. А це може стати шансом змінити своє життя в кращу сторону, або в гіршу", - кажуть фахівці.

Чому повню 16 травня називають кривавою

Кривава місяць або криваве повний місяць – це період, коли місяць буде перебувати в максимальній фазі і може придбати криваво-червоне забарвлення.

Точний час повного місяця – о 07:14 за київським часом. А місячне затемнення можна буде побачити на небі з 04:33 до 09:51.

Що не можна робити в повню 16 травня

Не можна сперечатися та конфліктувати.

Не можна проводити операції та косметологічні процедури.

Не можна стригти волосся та починати курси лікування.

Не можна загадувати бажання та писати цілі на майбутнє.

Не можна витрачати великі суми грошей та брати кредити.

В повний місяць 16 травня варто прибрати в будинку та привести думки в порядок.

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