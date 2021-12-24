Хто створив Росію та СРСР: Арестович відверто відповів на слова Путіна

Він зазначив, що Російську імперію вигадав ректор Києво-Могилянської академії Феофан Прокопович.
Радник голови офісу президента України Володимира Зеленського Олексій Арестович заявив, що Росію та СРСР створили українці.
"Клоуни, ми вигадали вашу Росію і ми придумали ваш Радянський Союз, і в кращі роки Радянського Союзу ним правили українці, дніпропетровський клан. Ви порахуйте героїв Радянського Союзу, українців з прізвищами на "єнко"", - сказав Арестович.
Він зазначив, що Російську імперію придумав ректор Києво-Могилянської академії Феофан Прокопович.
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"Який вас, ідіотів, Романових і всю цю з кашею в бороді Московію переконував, що треба проголошувати себе Росією. Тому що тільки тоді Ви отримаєте хоч якесь визнання в світі, затхла Московія, що сидить в болотах", - висловився радник Зеленського.
Арестович назвав українців "авторами двох імперій" і заявив, що в разі потреби українці можуть це повторити.
Зазначимо, раніше президент Росії Володимир Путін запевнив, що його країну створив Володимир Ленін.
Висловлювання Арестовича про Донбас
Раніше Главред писав про те, що дані з рішення російського суду про присутність на Донбасі військ РФ є потужним прецедентом і допоможуть переглянути статус конфлікту на сході України.Таку думку озвучив радник глави офісу президента Олексій Арестович.
"Якщо серйозно, то рішення російського суду - це найпотужніший юридичний прецедент, який може (і стане) основою перегляду всього статусу збройного конфлікту на сході України", – написав Арестович.
Також він нагадав, що "українська позиція завжди полягала в тому, що ми маємо міжнародний військовий конфлікт з Російською Федерацією, російська - в тому, що на сході України - внутрішній громадянський конфлікт".
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