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Хто створив Росію та СРСР: Арестович відверто відповів на слова Путіна

24 грудня 2021, 19:55

Він зазначив, що Російську імперію вигадав ректор Києво-Могилянської академії Феофан Прокопович.

Арестович
Арестович висловився про Росію та СРСР / УНІАН

Радник голови офісу президента України Володимира Зеленського Олексій Арестович заявив, що Росію та СРСР створили українці.

"Клоуни, ми вигадали вашу Росію і ми придумали ваш Радянський Союз, і в кращі роки Радянського Союзу ним правили українці, дніпропетровський клан. Ви порахуйте героїв Радянського Союзу, українців з прізвищами на "єнко"", - сказав Арестович.

Він зазначив, що Російську імперію придумав ректор Києво-Могилянської академії Феофан Прокопович.

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"Який вас, ідіотів, Романових і всю цю з кашею в бороді Московію переконував, що треба проголошувати себе Росією. Тому що тільки тоді Ви отримаєте хоч якесь визнання в світі, затхла Московія, що сидить в болотах", - висловився радник Зеленського.

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Арестович назвав українців "авторами двох імперій" і заявив, що в разі потреби українці можуть це повторити.

Зазначимо, раніше президент Росії Володимир Путін запевнив, що його країну створив Володимир Ленін.

Висловлювання Арестовича про Донбас

Раніше Главред писав про те, що дані з рішення російського суду про присутність на Донбасі військ РФ є потужним прецедентом і допоможуть переглянути статус конфлікту на сході України.Таку думку озвучив радник глави офісу президента Олексій Арестович.

"Якщо серйозно, то рішення російського суду - це найпотужніший юридичний прецедент, який може (і стане) основою перегляду всього статусу збройного конфлікту на сході України", – написав Арестович.

Також він нагадав, що "українська позиція завжди полягала в тому, що ми маємо міжнародний військовий конфлікт з Російською Федерацією, російська - в тому, що на сході України - внутрішній громадянський конфлікт".

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СРСР Романовы Російська імперія Олексій Арестович новини України
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