Кулеба готовий провести відверту розмову з Лавровим: названа головна тема

Кулеба згоден поспілкуватися з Лавровим / УНІАН

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив про те, що готовий провести серйозну розмову з Сергієм Лавровим для того, щоб підняти питання Мінського процесу.

Міністр бажає вивести домовленості з глухого кута, повідомляє пресслужба МЗС України.

За словами Кулеби, голова МЗС Росії Сергій Лавров проігнорував запрошення на сьогоднішню онлайн-дискусію. У той же час міністр був би готовий обговорити з колегою, як можна вивести Мінські угоди з глухого кута.

"Міністри ФРН Гайко Маас і Франції Жан-Ів Ле Дріан доклали максимум зусиль, щоб залучити російського міністра Сергія Лаврова на зустріч. Якби він погодився, я був би готовий провести з ним відверту розмову про те, як вивести Мінський процес з глухого кута, в який його завела Росія", - заявив Кулеба.

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Також міністр нагадав, що Мінські угоди, в першу чергу, передбачають всеосяжне припинення вогню.

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Дотого колишній керівник українського МЗС Павло Клімкін говорив-Керівник Росії, країни-агресора, Володимир Путін може вдатися до масштабних провокацій проти України. Але гарантії такого розвитку подій відсутні.