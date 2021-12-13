Кулеба провів важливі переговори з німецькою колегою: всі подробиці

Кулеба провів переговори з главою МЗС Німеччини / УНІАН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сьогодні провів важливі переговори зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок - чиновники обговорювали СП-2 і ситуацію на Донбасі, повідомляє пресслужба МЗС України.

Вони також обговорили зміцнення енергетичної безпеки України та Європи.

Кулеба розповів Бербок про ситуацію на кордоні України та тимчасово окупованих територіях. Міністр високо оцінив наявність у коаліційній угоді нового уряду Німеччини питання про відновлення миру в Україні.

"Ми конструктивно налаштовані рухатися вперед в рамках процесу мирного врегулювання, який повинен починатися з питань безпеки. Впевнені, що повне втілення принципу "спочатку безпека" дозволить домогтися подальшого прогресу і в політичній частині Мінських домовленостей", - сказав Кулеба.

Він також підкреслив, що Україна виступає за дієву роботу нормандського формату як важливого майданчика для переговорів. Міністр відзначив зусилля Німеччини і Франції, які докладають зусиль для повернення Росії в переговорний процес.

Реклама

Кулеба підкреслив незмінну позицію Києва: "жодні рішення про Україну не можуть прийматися без України".

Бербок у свою чергу запевнила Кулебу в підтримці суверенітету і територіальної цілісності України, а також готовності до спільної роботи по зрушенню з місця переговорів у нормандському форматі.

В ході бесіди сторони підняли питання про СП-2 та енергетичну безпеку України та Європи. Кулеба подякував Бербоку за чітку позицію щодо російського газопроводу.

читайте такожУ Сенаті США домовилися про розгляд поправок до бюджету з санкціями проти Північного потоку-2-The Hill

Міністри погодилися, що до "Північного потоку-2 " має застосовуватися європейське енергетичне законодавство. Вони також обговорили зміцнення енергетичної безпеки України та Європи.

Наприкінці розмови Кулеба запросив Бербок відвідати Україну наступного року.

Призупинення Німеччиною сертифікації Північного потоку-2

Федеральне мережеве агентство ФРН 16 листопада прийняло рішення про припинення процедури сертифікації компанії-оператора газопроводу СП-2. Згідно позиції регулятора, структура власності російського енергетичного проекту не відповідає вимогам законодавства Німеччини.

Для того щоб сертифікація Північного потоку-2 продовжилася, компанії Nord Stream AG потрібно створити нову юридичну особу відповідно до німецького законодавства. Така компанія повинна стати власником учасника газопроводу, який проходить по території Німеччини.

До тих пір, поки Росія не виконає вимогу Берліна, сертифікацію Північного потоку-2 не відновлять.

Читайте також: