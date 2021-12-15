Кулеба вказав на головний результат переговорів Зеленського з Макроном та Шольцом

Кулеба висловився про переговори Зеленського / УНІАН

Глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав зустріч з лідерами Німеччини та Франції важливим політичним сигналом. За його словами, таким чином об'єднуються зусилля по поверненню Росії за стіл переговорів.

"Ця зустріч (президентів України та Франції Володимира Зеленського та Еммануеля Макрона з канцлером Німеччини Олафом Шольцем - ред.) - важливий політичний сигнал", - написав міністр у Twitter.

Він додав, що на переговорах з лідерами Франції та Німеччини Зеленський доніс позиції української сторони. Глава держави також підкреслив, що Україна за будь-яких обставин буде боротися за свої інтереси.

"Партнери бачать, що саме РФ загострює ситуацію і блокує регулювання. Спільними зусиллями повертаємо РФ за стіл переговорів", - резюмував Кулеба.

Зустріч Зеленського з Шольцем

Глава держави повідомив, що крім співпраці у сферах енергетики, безпеки і оборони, він очікує підтримки Берліна з питання вступу України до Північноатлантичного альянсу.

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"Радий нашому знайомству з Олафом Шольцем. Очікую поглиблення співпраці України та Німеччини у сферах енергетики, безпеки та оборони. Також розраховую на підтримку Німеччиною євроатлантичного курсу. Запросив відвідати Україну з візитом", - написав Зеленський.

У пресслужбі президента уточнили, що він також розраховує на підтримку Німеччини в питанні збереження транзиту газу через Україну після 2024 року.

"Розраховуємо на підтримку німецької сторони в питанні збереження транзиту газу територією України після 2024 року", - сказав він.

Переговори Зеленського з Макроном

Гарант висловив сподівання, що під час головування французької держави в Раді ЄС окрема увага приділятиметься питанню безпеки України та протидії агресії Росії.

"Обговорив з Еммануелем Макроном питання співпраці України та Франції. Сподіваюся, що під час головування Франції в Раді ЄС буде приділятися особлива увага безпеці України та протидії гібридній агресії РФ в Європі", - зазначив Зеленський.

На Банковій вказали, що Зеленський і Макрон під час розмови скоординували позиції з питання реалізації курсу України на вступ до НАТО, підтримка якого зростає в українському суспільстві.

"Глава держави зазначив, що курс України на членство в НАТО залишається незмінним, а підтримка цього курсу в українському суспільстві продовжує зростати", - підкреслюється в повідомленні.

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