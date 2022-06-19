Курс долара впаде до 33 грн: фінансовий експерт дав позитивний прогноз / УНІАН, pixabay

Курс долара для українців вже найближчим часом може впасти з позначки в 35,5 до 33 гривень за одну одиницю американської валюти. Саме такий, оптимістичний прогноз, озвучив відомий фінансовий аналітик Віталій Шапран для порталу "РБК-Україна".

"Вважаю так - якщо незабаром не буде поганих новин від українських фінансових донорів із закордону або з фронтів україно-російської війни, то курс продажу долара за готівку в найближчі тижні наблизиться до позначки 33,0 гривні за долар. Приблизно той же ринковий консенсус - і він вже більш-менш склався в банках за картковими курсами", - сказав він.

На думку аналітика Шапрана, обмеження, які Нацбанк ввів за курсом долара, спочатку було суто тимчасовим, адже було потрібно захистити українців від спекуляцій, які могли б виникнути на тлі війни. При цьому Шапран говорить, що бар'єр в 10% вже неактуальний трохи менше місяця.

"Справа в тому, що ринок готівки ‒ похідне від безготівкового розрахунку на міжбанківській валютній біржі. Але, вихід банків на ринок валюти, все поміняв ‒ адже саме банки можуть міняти свої безготівкові долари і євро на готівку і відвозити їх в каси. Але - готівковий ринок в порівнянні з безготівковим дуже невеликий. Вийшло, що вихід банків на торги відразу прибрав всі спекулятивні наміри", – підсумував експерт.

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Нагадаємо, раніше один з топ-менеджерів Нацбанку Катерина Рожкова говорила, що фінансовий регулятор в самому найближчому часі відмовиться від твердо зафіксованого курсу гривні до долара, який на цей момент закріплений для компаній-експортерів і компаній-імпортерів.

Пізніше авторитетний фахівець з фінансів Олексій Кущ говорив про те, що в період до початку 2022 року курс долара до гривні, цілком ймовірно, зросте приблизно на 15%.

Відповідно, восени нинішнього року за долар необхідно буде викласти близько 40 гривень.

"Це [зростання курсу гривні - Главред] одночасно і неможливо, і небажано. Почнемо відновлювати економіку - підскочить попит на імпортні товари. Спершу-технологічні та інвестиційні. Потім - потрібно обов'язково підтримувати своїх виробників, які Шлють товари на експорт. Ось для цього і потрібно буде провести локальну і плавну девальвацію гривні", – підсумував Кущ.

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