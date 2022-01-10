Легко сплутати з іншими хворобами: які два симптоми вказують на зараження Омікроном

Медики розповіли, при яких двох симптомах краще одразу протестуватися на Омікрон / Getty

Новий штам коронавірусу Омікрон і звичайна застуда мають схожі симптоми, тому їх можна сплутати. Проте наявність двох симптомів може свідчити про зараження саме штамом Омікрон, тому потрібно пройти тестування на коронавірус.

Аналіз на Омікрон краще здати, якщо у вас втома і головний біль. Про це заявив доктор медицини, експерт вірусології та засновник компанії з діагностики клітин IncellDX Брюс Паттерсон, пише Bestlifeonline.

За даними Центру з контролю та профілактики захворювань (CDC) США, варто звертати увагу на такі основні ознаки коронавірусу:

кашель,

задишка,

втрата нюху чи смаку.

Та оскільки вірус мутує та еволюціонує, симптоми хвороби можуть змінюватися.

За словами вірусолога, втома є ознакою коронавірусу, яка характерна для всіх варіантів COVID-19, зокрема й Омікрону. Оскільки втома і головний біль можуть вказувати й на інші хвороби, то їх легко сплутати і пропустити момент, коли ви заразилися коронавірусом. У такому разі, якщо ви підозрюєте, що це може бути коронавірусна хвороба або якщо ви контактували із хворим, краще пройти тестування, зазначає вірусолог.

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Нагадаємо, МОЗ України вслід за Євросоюзом готується скоротити термін дії COVID-сертифікатів. Планується, що він буде діяти уже не 365 днів, а 270 – тобто дев'ять місяців.

У ВООЗ зазначили, що складна ситуація з коронавірусною інфекцією в світі триватиме мінімум три місяці. Завершення пандемії в полі зору фахівців, проте до її закінчення ще далеко. Світ може чекати ще декілька хвиль захворюваності.

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