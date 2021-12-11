Лідери G7 єдині щодо наслідків у разі агресії Росії - Держдеп

Велика сімка єдина в питанні агресії Росії / Reuters

Очільники групи Великої сімки (G7) "абсолютно єдині" у своїй стурбованості нарощуванням РФ військових сил на російсько-українському кордоні та щодо наслідків для Москви можливого вторгнення в Україну, пише Reuters.

За словами представника Держдепартаменту високого рангу, позиції США та інших країн G7 все більше зближуються в тому, що стосується плану введення санкцій проти РФ у разі її вторгнення в Україну.

Вона назвала напруженими переговори, котрі відбулися в Ліверпулі, й додала, що все ще існує дипломатичний шлях для деескалації напруженості у відносинах з Росією.

"Якщо Москва вирішить не йти дипломатичним шляхом, то у відповідь на це будуть масштабні наслідки і жорсткі витрати, і G7 абсолютно єдина в цьому", - сказала дипломат.

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Голови зовнішньополітичних відомств також обговорили Китай та іранську ядерну програму. За словами представника Держдепартаменту, європейські країни погодилися, що домогтися з Тегераном угоди по його ядерній програмі ще можливо, але часу все менше.

ЄС та США покарають Росію у разі нападу на Україну

Під час переговорів держсекретаря США Ентоні Блінкена з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем був укладений договір.

"Блінкен і Мішель також погодилися з необхідністю швидко і жорстко покарати Росію в разі ескалації її агресії в Україні", - йдеться в повідомленні пресслужби Держдепу США.

При цьому наголошується, що два лідери підтвердили підтримку США і Євросоюзу суверенітету, незалежності і територіальної цілісності України.

"Вони розділили заклопотаність з приводу нарощування Росією військової потужності навколо України і підкреслили необхідність для Росії деескалації і повернення до дипломатії, включаючи повне виконання Мінських угод, які є найкращим засобом для вирішення конфлікту на Донбасі", - йдеться в повідомленні.

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