Лукашенко звинуватив США в спробі "розв'язати війну"

Олександр Лукашенко висунув звинувачення на адресу США / Reuters

Невизнаний лідер Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив США у бажанні розв'язати війну в Європі - він упевнений, що американці хочуть воювати "чужими руками", повідомляє БЕЛТ.

"Вони (США - ред.) намагаються скористатися цими бідними біженцями, цим процесом. Вони вже у відкриту кажуть: підключити НАТО. А що значить НАТО? Розв'язати війну", - цитує видання заяву Лукашенка на засіданні комісії з доопрацювання проекту Конституції Білорусі.

США прагнуть наблизитися до Москви і для цього їм потрібно "зрізати балкон", в якості якого він мав на увазі Білорусь. Лукашенко додав, що для розв'язання війни в Європі американці нібито використовують Польщу, країни Балтії, Україну і міграційну кризу на кордоні ЄС.

читайте такожЛукашенко висунув Меркель жорсткий ультиматум через мігрантів

"Кому ця війна потрібна? Американцям", - сказав Лукашенко.

Реклама

При цьому він заявив, США "люблять чужими руками воювати" і будуть з боку спостерігати і зброю поставляти воюючим сторонам.

Раніше Главред писав про те, що самопроголошений глава Білорусі Олександр Лукашенко дав експресивне інтерв'ю кореспонденту BBC Стіву Розенбергу, в якому висловився про протести в Білорусі, боротьбу з опозицією і міграційну кризу.

"Мені начхати на те, що в Євросоюзі ви думаєте про президента Білорусі. Мене обирав не Євросоюз. Ви мене не визнаєте чверть століття", - прокоментував" батька " своє невизнання у світі.