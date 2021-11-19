Лукашенко зізнався в тому, що силовики били активістів

Олександр Лукашенко зізнався , що активістів били / Reuters

Невизнаний Білоруський диктатор Олександр Лукашенко визнав, що силовики масово били затриманих на протестах після виборів президент.

Минулого року правозахисники заявляли про жорстоке поводження із затриманими в СІЗО, повідомляє BBC.

Під час інтерв'ю Лукашенкові показали відео, на якому видно, що люди після перебування в сумнозвісному слідчому ізоляторі в Мінську виходили звідти з синцями та іншими слідами тортур.

"Добре, добре, визнаю, визнаю. У СІЗО на Охрестіна били людей. Але були побиті і міліціонери, і ви цього не показали", - підкреслив він.

Ситуація в Білорусі

З 2020-го в Білорусі триває політична криза, пов'язана з виборами президента. За офіційними даними, перемогу на них здобув Олександр Лукашенко, який перебуває при владі з 1994 року, за якого проголосувало 80,1% виборців.

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Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них силу, відкривають політично вмотивовані справи проти опозиціонерів.

В Євросоюзі не визнали результати виборів і вирішили ввести санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування і застосування насильства проти незгодних.

США 9 серпня запустили нові санкції проти Білорусі. Документом передбачені обмежувальні заходи, які включають блокування активів білоруських політиків і чиновників. Ембарго також спрямоване на енергетичну сферу, оборонний сектор і транспорт. Крім того, санкції проти РБ ввела і Канада.

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