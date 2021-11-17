Лукашенко висунув Меркель жорсткий ультиматум через мігрантів

Олександр Лукашенко поставив Меркель ультиматум / Reuters

Олександр Лукашенко під час свої розмови із в. о. канцлера Німеччини Ангелою Меркель висунув дві умови для завершення міграційної кризи, розповіла Міністр закордонних справ Естонії Ева-Марія Лійметс, передає err.ee.

"Він хоче, щоб санкції були припинені, щоб його визнали главою держави, щоб він міг продовжувати", — сказала Лійметс.

При цьому голова МЗС Естонії вважає, що важливо, щоб нова розширена угода про санкції, підготовлена очільниками МЗС ЄС, залишалася в силі, й щодо Білорусі були впроваджені нові санкції.

Мігранти біля кордону Білорусі та Польщі

Міграційна криза на білорусько-польському кордоні розпочався 8 листопада. Тоді групи біженців зібралися на кордоні для того, щоб потрапити до Польщі. Мігранти вирішили розділитися на дві групи – перша вирушила на контрольно-пропускний пункт, друга пішла перетинати кордон лісами.

Мігранти спробували штурмом потрапити до Польщі. За допомогою підручних засобів-лопат, щипців і навіть колод – вони мали намір зламати огорожу. Однак польські силовики відбили атаку.

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Потім вони влаштували наметовий табір біля кордонів Польщі. Варшава фіксувала кілька сотень спроб прорватися через кордон.

10 листопада нелегальні мігранти все-таки потрапили до Польщі. Кордон перетнули дві групи, одну з них затримали.

А 13 листопада біженці прорвалися до Польщі в районі Старзина. На польській території незаконно опинилися близько 50 мігрантів.

Тим часом, Україна і захід вважають, що міграційна криза біля кордонів Польщі спровокувала Лукашенка. Вони закликали ЄС вирішити проблему і створити трибунал над Лукашенком.

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