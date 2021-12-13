Лукашенко запевнив, що створить з Путіним потужний "Радянський союз"

Лукашенко зробив заяву про союз з Росією / Reuters

Невизнаний лідер Білорусі Олександр Лукашенко зробив гучну заяву про те, що союз Росії та Білорусі буде могутнішим від Євросоюзу, повідомляє белт.

За його словами, при створенні нового об'єднання врахують всі помилки ЄС і візьмуть все найкраще з Радянського Союзу.

"Цей союз (Росії і Білорусі - ред.) буде більш просунутим і стабільним", - сказав Лукашенко.

Він пояснив, що при створенні цього союзу врахують всі помилки Євросоюзу і візьмуть на озброєння позитивний досвід європейців. Лукашенко також згадав про Радянський Союз.

"Ми ж вийшли з єдиної держави-з Радянського Союзу. І ми багато вже там спробували", - сказав він.

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Лукашенко додав, що при створенні Союзу Росії і Білорусі слід залишити позитивне з радянського минулого. За його словами, це зробить нове об'єднання більш потужним, продуманим і просунутим.

Говорячи про терміни створення союзу Росії і Білорусі Лукашенко зазначив, що він з президентом РФ Володимиром Путіним не ставлять перед собою ніяких строків - 2025, 2030 або який-небудь рік.

"Ми будемо йти крок за кроком, вирішуючи проблеми", - резюмував він.

Війна Росії та України

Американські видання The Washington Post і Politico раніше опублікували матеріали про те, що Росія сконцентрувала свої військові підрозділи біля кордонів України. Журналісти підтвердили відомості супутниковими знімками передислокації російських військ.

Посол України у ФРН, дипломат Андрій Мельник зазначив, що в Києві серйозно стурбовані ситуацією на кордоні з Росією. За його словами, зараз обстановка нагадує початок російсько-українського конфлікту в 2014 році, коли росіяни окупували Крим і Донбас.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков сказав, що Москва, мовляв, може надати Україні гарантії безпеки, але тільки в разі реалізації Мінських угод. Відсутність просування в домовленостях, на його думку, веде до підвищення рівня напруженості в Європі.

Коментувати пересування військ РФ біля кордонів України, Пєсков заявив, що подібні дії викликані нібито провокаційними маневрами НАТО біля російських кордонів. Москва висловлює "стурбованість" і наполягає на переговорах Путіна з президентом США Байденом.

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