Ляшко пообіцяв відкрити лікарню Феофанія для "простих людей"

Ляшко пообіцяв пускати простих людей у Феофанію / УНІАН

У МОЗ повідомили про те, що мають намір зробити відому лікарню Феофанію доступною для всіх українців, таким чином буде виконано указ президента за 2020 рік.

За словами профільного міністра Віктора Ляшка на зустрічі з журналістами, вже з січня наступного року, до Феофанії будуть госпіталізувати "простих людей".

"Цим ми виконаємо указ президента від 2020 року. З січня наступного року Феофанія зайде на пріоритетні пакети програми медичних гарантій. Туди також госпіталізуватимуть простих людей - швидка допомога, пацієнтів з інфарктами, інсультами тощо", - зазначив Ляшко.

Коронавірус в Україні:

В Україні станом на ранок п'ятниці, 5 листопада 2021 року, коронавірус в Україні за добу виявили у 26 488 жителів країни. У тому числі захворіли 1 654 дитини і 488 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 5 497 осіб; летальних випадків - 696; одужали 13 281 осіб.

За останню добу найбільше підтверджених випадків коронавіурсу зареєстрували у Києві (1772), Дніпропетровській (2388), Львівській (1758), Харківській (1733) та Одеській (1648) областях.