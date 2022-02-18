Магнітна буря 20-24 лютого 2022: графік, вплив і що робити

Магнітні бурі 20-24 лютого 2022 - як впливають і як пережити / ua.depositphotos.com

Затяжна магнітна буря з накопичувальним ефектом - ось що чекає нас з 20 по 24 лютого 2022 року. На жаль, погане самопочуття в тій чи іншій мірі може наздогнати в цей період будь-кого.

Поки вирує космічна негода не варто забувати про елементарні правила безпеки при магнітних бурях.

Як пережити космічний шторм і коли варто бути напоготові читайте далі.

Магнітна буря 20-24 лютого 2022

Перші геомагнітні коливання відбудуться увечері 20 лютого. Вони будуть непомітними для тих, хто зазвичай не страждає від впливу бур.

Однак метеозалежним людям принесуть цілком відчутний дискомфорт, який в ніч з 20 на 21 лютого може обернутися мігренню і безсонням. Так розпочнеться магнітна буря 21 лютогона 4 бали.

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Магнітні бурі 20-24 лютого 2022 року можуть призвести до проблем зі сном / pixabay.com

Від цього метеоудару постраждає в основному ментальний і емоційний стан. Ймовірні скачки настрою, проблеми з концентрацією уваги, порушення сну. Фахівці радять провести цей день в комфорті, уникаючи тригерів, здатних загострити непростий психологічний стан.

Космічна негода стихне вже до вечора, щоб повернутися 22 лютого з новою силою - на четвірочку. Ця магнітна буря триватиме цілих три дні (з 22 по 24 лютого), і матиме акумулятивний ефект.

Вже з ранку 22 лютого метеочутливі люди можуть відчути загальну слабкість і нездужання. До вечора цей стан ймовірно посилиться навіть для тих, хто переживає метеомагнітні коливання без особливих наслідків.

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Піку в 5 балів магнітна буря досягне 23 лютого - "штормити" буде весь день, тому зниження рівня небезпеки до 4 балів 24 лютого принесе цілком відчутне полегшення. Однак розслаблятися не варто. Ретельно стежте за своїм фізичним і психологічним станом аж до ночі на 25 лютого, коли геомагнітна ситуація стабілізується.

На три дні лютневої магнітної бурі рекомендується відмовитися від алкоголю, кофеїну і жирної їжі – від усього того, що дає підвищене навантаження на серцево-судинну систему. Також "сердечникам" варто мати при собі аптечку з препаратами, здатними полегшити стан в разі загострення.

З особливою увагою слід поставитися до підтримки в організмі водного балансу – рясне пиття, напої без газу і цукру (трав'яні чаї, чиста вода, несолодкі компоти та морси).

Магнітні бурі 20-24 лютого 2022-як допомогти собі / pixabay.com

Не варто нехтувати також гігієною сну; навіть якщо вас мучить безсоння, або навпаки – сонливість, намагайтеся не порушувати режим. Перед сном буде корисно провітрити спальню і зайнятися розслаблюючою гімнастикою або медитацією.

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