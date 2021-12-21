Малюк у реанімації, батько під арештом: нові подробиці пологів дівчинки від вітчима

Дівчинка народила дитину від співмешканця своєї матері / pixabay.com

На Закарпатті 11-річна дівчинка народила дитину від 46-річного співмешканця своєї матері.

Пологи пройшли ще місяць тому, проте про них стало відомо лише зараз. Після народження немовля потрапило до реанімації, а його 11-річна мати захворіла на коронавірус, повідомляє ТСН.

Народився хлопчик із вагою у 2,5 кілограма та зростом 49 сантиметрів. За словами медиків, операція, яка була ще місяць тому, пройшла успішно, але хлопчик все ще в реанімації.

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Породіллю після пологів перевели до інфекційного відділення, оскільки у неї діагностували коронавірус. Неповнолітню вже відпустили додому. Дитину вона назвала Олександром, на честь батька, який зараз під домашнім арештом через статеві стосунки з неповнолітньою.

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"Мені дуже важко. Хочу ростити його, хочу забавляти. Хочу дивитися, як він спить. Я все хочу для нього, але не можу", — каже 11-річна породілля.

До школи, де навчалася, Бьянка повертатися не збирається. Маленького Олександра планують виписати через тиждень. Але чи зможе 11-річна мати забрати його додому або він опиниться в будинку малюка, служба у справах дітей ще вирішуватиме.

"Були 12, 14 років народжували у нас, але 11 років ще не було. Це фактично унікальний випадок. Я думаю перший в Україні", - каже акушер Володимир Сагарда.

Раніше Главред писав про те, що на Закарпатській області 11-річна дівчинка народила дитину від свого 46-річного вітчима. Вона стала мамою хлопчика.

Нагадаємо, про те, що на Закарпатті живе наймолодша породілля в Україні стало відомо наприкінці жовтня. На той момент дівчинка стверджувала, що завагітніла в Києві від хлопця. Однак ніякої інформації про нього, і навіть імені, сім'я вагітної не знала.

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