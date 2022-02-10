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Maruv жорстко розкритикувала український шоу-бізнес та виправдала артистів, які біжать до Росії

10 лютого 2022, 16:22

Співачка назвала вітчизняну естраду недорозвиненою.

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Марув виступила з критикою на адресу українського шоу-бізнесу / instagram.com/maruvofficial

Українська співачка Maruv виступила з критикою на адресу вітчизняного шоу-бізнесу.

Артистка не гребує виступати на території РФ, записувати пісні з російськими артистами і брати участь в їх шоу (на кшталт Comedy Club). Також Анна Корсун (справжнє ім'я співачки) має контракт з Warner Music Russia.

На питання своїх шанувальників про те, чому вітчизняні артисти тікають до Росії, Марув відповіла з досить жорсткою критикою на адресу українського шоу-бізу, мовляв і індустрія не розвинена, і кумівство заїло: "В Україні немає ні лейблів, ні філій найбільших стрімінгових сервісів. Не дуже йдуть справи з авторським правом і монетизацією, сфера шоу-бізнесу та розважального контенту слабо розвинена. Всі артисти хочуть бути почутими і побаченими, отримувати гідний дохід з плодів своєї інтелектуальної власності. А для цього потрібна добре працююча структура, яка у нас, на жаль, не розвинена на належному рівні. Ну, і тому що шоу-бізнес - це все-таки в першу чергу бізнес, а не кум, брат, подруга, сват".

Умови співпраці з російськими лейблами артистка називає лояльними і вигідними для артиста, тому віддає перевагу їм, а не закордонним компаніям.

Таким чином Марув виступила на захист тих виконавців, які шукають кращого життя на території Росії. Сама Корсун не бачить в цьому нічого поганого, так як для неї музика - в першу чергу бізнес.

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Марув виправдовує вітчизняних артистів, які їдуть заробляти в Росію / instagram.com/maruvofficial

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Раніше Maruv показала, як готується до виступу в образі спокусливої лялечки - сценічний костюм грайливо підкреслив ідеальні форми співачки.

А ведуча і актриса Сніжана Єгорова знову потрапила в скандал через свої слова підтримки на адресу президента РФ - вона заявила заявила, що Путін "намагається забезпечити безпеку народу".

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шоу-бізнес Maruv Анна Корсун новини шоу бізнесу
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