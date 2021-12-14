Масштабна ДТП у Луцьку: лікарі борються за життя жінки, а її син почав заїкатися

Подробиці аварії в Луцьку / фото скрін

У Луцьку медики борються за життя 39-річної Олени Коломійчук, яку на пішохідному переході збив 16-річний підліток.

Зараз жінка перебуває в реанімації, її травми дуже важкі. Її 5-річний син Матвій теж поки oj залишається в лікарні: у дитини зафіксовано струс мозку, також він почав заїкатися.

Аліна, на жаль, поки ще не приходила до тями після того, як 12 грудня на пішохідному переході біля ТРЦ "Порт City" її збив 16-річний Дмитро Рудюк.

На кадрах з місця ДТП було видно, як при зіткненні жінку підкинуло вгору і вона відлетіла на десяток метрів. Олена отримала травми голови. Лікарі кажуть, що її мозок реагує на імпульси і це дає невелику надію.

Син Олени Матвій, якому всього лише п'ять років, зараз знаходиться в міськлікарні, у нього струс мозку і розсічений лоб.Після пережитого він почав заїкатися, у нього стрес і він сильно наляканий.

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Знайомі і близькі сім'ї збирають гроші на лікування Олени з сином. Її чоловік Олександр Вакульчук працює далекобійником за кордоном, але вже терміново повертається додому. Ще в їхній родині є старший син Захар.

Олена дуже пишається своїми дітьми, називаючи себе найщасливішою мамою на світі.

"Спасибі Богу за таких синочків", - писала вона в Facebook.

Підлітком, який був за кермом Renault Megane і влетів у пішоходів, виявився 16-річний студент ПТУ Дмитро Рудюк. Як з'ясував OBOZREVATEL, хлопець вже мав проблеми з поліцією через свої хуліганські витівки, бійки і крадіжки. Він не слухав батьків і, як розповіли знайомі сім'ї, "ні в що їх не ставив".

У день аварії Дмитро таємно взяв ключі від машини і поїхав кататися разом зі своїми друзями. Була навіть інформація, що підліток сів за кермо в стані алкогольного сп'яніння.

Рудюку вже повідомили про підозру за ч.2 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження). Хлопцеві загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

ДТП у Луцьку

Нагадаємо, 16-річний хлопець у Луцьку тікав на автомобілі від поліцейських і збив людей на пішохідному переході. В результаті аварії постраждали п'ятеро людей, у тому числі п'ятирічна дитина. У всіх лікарі діагностували численні забої і травми.

Найсильніше постраждала 39-річна жінка. Вона знаходиться в реанімації − в комі з черепно-мозковою травмою і множинними переломами.

Сьогодні, 14 грудня, винуватцю ДТП у Луцьку обиратимуть запобіжний захід. Наразі водій перебуває у слідчому ізоляторі.

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